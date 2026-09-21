Šumperk propojil soláry a spotřebu škol do jedné sítě

Šumperk dokončuje projekt, který propojuje výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů, bateriové úložiště a spotřebu několika městských budov. Systém vznikl v areálu základní a mateřské školy v Šumavské ulici a město jej veřejnosti představí tuto středu, sdělila ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Součástí projektu jsou také nové energetické rozvody, měřicí a řídicí technologie, veřejné osvětlení a infrastruktura pro nabíjení elektromobilů.
"Projekt zahrnuje Základní školu Šumavská, Mateřskou školu Šumavská a Základní školu Sluneční, na jejichž objektech byly instalovány fotovoltaické elektrárny. Jeho součástí jsou také nové rozvody, měřicí a řídicí technologie a v lokalitě Šumavská velkokapacitní bateriové úložiště," uvedla mluvčí radnice.
Samotný mikrogrid, tedy malý, lokální energetický systém, který dokáže vyrábět, ukládat a chytře řídit spotřebu elektřiny na určitém území, vznikl v areálu ZŠ a MŠ Šumavská. "Propojuje zdejší fotovoltaické elektrárny, bateriové úložiště, spotřebu základní a mateřské školy, veřejné osvětlení a infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů. Jednotlivé technologie tak nefungují odděleně, ale jako jeden energeticky řízený celek," doplnila mluvčí.
Na budovách ZŠ a MŠ Šumavská je umístěno 195 fotovoltaických panelů o výkonu 97,5 kilowatt-peak (kWp). Významnou součástí mikrogridu je velkokapacitní bateriové úložiště s kapacitou 604,8 kilowatthodin a výkonem 150 kilowattů. "Předpokládaná výroba zdejších fotovoltaických elektráren činí přibližně 87,6 megawatthodin elektřiny ročně, zatímco souhrnná roční spotřeba zapojených odběrných míst je přibližně 172,3 megawatthodin. Místní výroba z obnovitelného zdroje tak odpovídá zhruba polovině jejich současné roční spotřeby elektrické energie," dodala mluvčí.
Důležitou úlohu v systému má bateriové úložiště. Elektřina vyrobená solárními panely se přednostně využívá přímo v zapojených objektech. Pokud je výroba vyšší než okamžitá spotřeba, může být přebytečná energie uložena do baterie a využita později. "Nechceme zůstat pouze u instalace fotovoltaických panelů. Smyslem projektu je s vyrobenou energií efektivně pracovat - využít ji co nejvíce tam, kde byla vyrobená. A to nám umožní systém mikrogridu, který propojuje výrobu, ukládání i spotřebu elektřiny do jednoho řízeného systému," doplnila radní Valerie Hrubá (ANO).
Město projekt představí tuto středu. Součástí akce bude panelová diskuse se studenty v aule Střední školy řemesel o budoucnosti energetiky ve městě a následná prohlídka velkokapacitního bateriového úložiště za budovou ZŠ Šumavská.