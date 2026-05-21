Šumperk řeší krádež dřeva v městských lesích, padlo již trestní oznámení

Město Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho městská společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o tom informuje na svých stránkách, případ policie prověřuje, potvrdila dnes ČTK její mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření s dřevem v městských lesích přišly podniky při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví, uvedlo město.
"Trestní oznámení podalo vedení společnosti PMŠ se souhlasem Správní rady společnosti, přičemž tento postup následně odsouhlasila na svém jednání také Rada města Šumperka v pozici valné hromady společnosti. Na základě zjištěných skutečností bylo oznámení předáno orgánům činným v trestním řízení, které nyní celou záležitost nezávisle prověřují," uvedla radnice.
"Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se nesrovnalostí hospodaření s dřevní hmotou v městských lesích. Danou věcí se zabýváme, případ prověřujeme a s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme bližší informace zveřejňovat," řekla ČTK mluvčí policie.
Město uvedlo, že valná hromada ve spolupráci se správní radou a vedením společnosti PMŠ připravuje také další kontrolní opatření, která mají do budoucna přispět k omezení rizika vzniku podobných situací. "Kontrola půjde více do hloubky, i časově. S policií jsme se domluvili, že nebudeme k tomu nyní sdělovat žádné další informace," řekl dnes ČTK starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO). Doplnil, že odpovědnost za situaci zatím nikdo nevyvozuje. "Tohle se neděje. Na radě, která je valnou hromadou, nás však zajímalo nastavení kontrolních mechanismů, aby se případně tyto situace nemohly opakovat," doplnil starosta.
Policie řešila trestní oznámení ze strany PMŠ již také v roce 2015, kdy vedení podniků podezíralo jednoho ze svých již bývalých zaměstnanců ze zpronevěry peněz. Trestní oznámení podali zástupci podniku na základě výsledku auditu hospodaření společnosti, stalo se tak po obměně představenstva.
Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 kvůli zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současnosti je jejím hlavním předmětem činnosti správa a údržba nemovitého a movitého majetku a investiční akce, které se správou a údržbou majetku souvisejí.