Šumperk řeší krádež dřeva v městských lesích, padlo již trestní oznámení

Autor: ČTK
  10:53aktualizováno  10:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Město Šumperk řeší krádež dřeva z městských lesů, jeho městská společnost Podniky města Šumperka (PMŠ) již kvůli tomu podaly trestní oznámení. Radnice o tom informuje na svých stránkách, případ policie prověřuje, potvrdila dnes ČTK její mluvčí Miluše Zajícová. Na nesrovnalosti v hospodaření s dřevem v městských lesích přišly podniky při interní kontrole. Týkají se evidence a skutečných odvozů dříví, uvedlo město.

"Trestní oznámení podalo vedení společnosti PMŠ se souhlasem Správní rady společnosti, přičemž tento postup následně odsouhlasila na svém jednání také Rada města Šumperka v pozici valné hromady společnosti. Na základě zjištěných skutečností bylo oznámení předáno orgánům činným v trestním řízení, které nyní celou záležitost nezávisle prověřují," uvedla radnice.

"Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se nesrovnalostí hospodaření s dřevní hmotou v městských lesích. Danou věcí se zabýváme, případ prověřujeme a s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme bližší informace zveřejňovat," řekla ČTK mluvčí policie.

Město uvedlo, že valná hromada ve spolupráci se správní radou a vedením společnosti PMŠ připravuje také další kontrolní opatření, která mají do budoucna přispět k omezení rizika vzniku podobných situací. "Kontrola půjde více do hloubky, i časově. S policií jsme se domluvili, že nebudeme k tomu nyní sdělovat žádné další informace," řekl dnes ČTK starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO). Doplnil, že odpovědnost za situaci zatím nikdo nevyvozuje. "Tohle se neděje. Na radě, která je valnou hromadou, nás však zajímalo nastavení kontrolních mechanismů, aby se případně tyto situace nemohly opakovat," doplnil starosta.

Policie řešila trestní oznámení ze strany PMŠ již také v roce 2015, kdy vedení podniků podezíralo jednoho ze svých již bývalých zaměstnanců ze zpronevěry peněz. Trestní oznámení podali zástupci podniku na základě výsledku auditu hospodaření společnosti, stalo se tak po obměně představenstva.

Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 kvůli zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současnosti je jejím hlavním předmětem činnosti správa a údržba nemovitého a movitého majetku a investiční akce, které se správou a údržbou majetku souvisejí.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13. hodinou muže...

22. května 2026  10:32,  aktualizováno  13:40

Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na...

V centru Brna na Moravském náměstí se již sešly desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů a usedly k dlouhému stolu. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:39

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže,...

22. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

ilustrační snímek

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz...

22. května 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

22. května 2026  13:10

Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

ilustrační snímek

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě...

22. května 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na...

22. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Uvítají ho obyvatelé Spytihněvi a Napajedel i tisíce řidičů. Řeč je o posledním úseku dálnice D55 na území Zlínského kraje. Sahá od dálničního mostu na okraji Otrokovic do Babic a měří sedm...

22. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Maryša v Turnově

ilustrační snímek

Klasické realistické drama nabídne v sobotu Městské divadlo v Turnově.

22. května 2026  12:38

8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídne zápasy Davida s Goliášem

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračuje pátečním programem základních skupin. Na led se vrátí Kanada, Švédsko i Finsko, které budou potvrzovat role favoritů turnaje. Přinášíme...

22. května 2026  12:38

