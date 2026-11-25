Nemocnice Šumperk zahájila stavbu rehabilitačního pavilonu za 150 milionů korun. Do nové budovy přestěhuje ambulantní rehabilitaci, kterou s lůžkovou částí rehabilitačního oddělení propojí krytý koridor. Součástí pavilonu bude rehabilitační bazén v proskleném atriu s výhledem do nemocničního parku. Nemocnice stavbu financuje z vlastních zdrojů, dokončena má být na začátku roku 2028. ČTK to dnes sdělila mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Hanke.
Ambulantní rehabilitace nyní funguje ve starém pavilonu C, který v následujících letech čeká rekonstrukce. Nová budova vyroste několik desítek metrů od pavilonu E, ve kterém nemocnice poskytuje lůžkovou rehabilitační péči. "Propojení ambulantní a lůžkové rehabilitace nám umožní ještě lépe koordinovat péči o ambulantní i hospitalizované pacienty. Významným přínosem bude také nové prostorové a přístrojové zázemí, které nám poskytne lepší podmínky pro široké spektrum rehabilitačních metod," uvedl primář rehabilitačních oddělení Nemocnice Šumperk Tomáš Vilhelm.
V novém pavilonu budou kromě ambulancí a bazénu také prostory pro vodoléčbu a tělocvičny určené k rehabilitačnímu cvičení. Využívat je budou i hospitalizovaní pacienti. Dosavadní tělocvičny v prostorách lůžkového oddělení nemocnice přebuduje na pacientské pokoje. V suterénu vznikne dohledové centrum.
Nemocnice zvolila modulární způsob výstavby. Jednotlivé části budovy vzniknou ve výrobních prostorách mimo areál nemocnice, kam pak budou dopraveny a smontovány. Nemocnice chce tímto postupem zkrátit dobu výstavby a omezit její dopady na každodenní provoz. "Vedle zkvalitnění zázemí pro rehabilitační péči je tato investice nezbytným předpokladem pro následnou komplexní rekonstrukci pavilonu C za plného provozu nemocnice," uvedl předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.
Stavba pavilonu pro ambulantní rehabilitaci si vyžádala dopravní omezení v areálu nemocnice. Uzavřena je už komunikace mezi pavilonem E a staveništěm, částečně omezen je také provoz na přilehlé křižovatce u nemocničního parku.
Do modernizace Nemocnice Šumperk od roku 2015, kdy se jejím jediným majitelem stal Martin Polach, směřovalo více než 1,5 miliardy korun. Nemocnice například vybudovala radiodiagnostický pavilon s pracovištěm magnetické rezonance, zrekonstruovala bývalou budovu chirurgie pro poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a modernizovala pavilon lůžkové rehabilitace i energocentrum. Další velkou investicí bude rekonstrukce pavilonu C, ve kterém sídlí například urgentní příjem, radiodiagnostické oddělení a operační sály.
Nemocnice Šumperk je soukromá nemocnice poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli. Nemocnice má dvě desítky oddělení.