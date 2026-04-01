Šumperk spouští náhradní MHD s názvem ŠumBus, od jara přidá i sdílená kola

Šumperk dnes spustil novou službu náhradní hromadné dopravy na zavolání s názvem ŠumBus. Cestující si přes mobilní aplikaci mohou objednat odvoz z jedné z více než 200 virtuálních zastávek. Město přitom cílí na oblasti, kde je dosavadní pokrytí hromadnou dopravou sporadické. Služba je v provozu denně od 07:00 do 20:00, cena jedné jízdy je 20 korun, město službu dotuje částkou 144.000 korun bez DPH měsíčně. Radnice kvůli zvýšení mobility od jara zavede také sdílená kola a chystá se pořídit další sdílený elektromobil, který by měl mít stanoviště na jednom z tamních sídlišť, řekl dnes ČTK místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).
V aplikaci si dopravu mohou zájemci objednat až týden dopředu. Město již nyní registruje velký zájem. "Aplikace funguje už týden, registrujeme zhruba 450 stažení, podle databáze máme již 260 aktivních uživatelů, kteří si to vyzkoušeli. Máme již také první rezervace," uvedl místostarosta. Doplnil, že lidé čekali na ostrý provoz, s efektivním využitím počítá v příštích týdnech.
Služba podle zástupců radnice nemá konkurovat dosavadní nabídce MHD, ale má ji doplnit v místech a časech, kde přímá obsluha chyběla nebo byla sporadická. Spuštění služby předcházely měsíce příprav, počítačových simulací a analýz pohybu obyvatel. "Provedli jsme detailní analýzu přepravních potřeb, identifikovali místa, kde jsou virtuální zastávky nejvíce potřeba, i části města s nedostatečnou dopravní obslužností, a realizovali jsme rozsáhlé simulace provozu," uvedl Dominik Janík, zástupce společnosti, která analýzu prováděla. Dodal, že data budou průběžně vyhodnocovat a službu dále ladit, aby přesně kopírovala životní rytmus Šumperka.
ŠumBus má doplnit stávající systém MHD, na kterou město doplácí 12 milionů korun, a plně vytížené služby Taxíku Maxíku, který využívají imobilní a senioři pro cesty po Šumperku. Loni na podzim město spustilo také službu sdíleného elektromobilu, který radnice dala k dispozici svým pracovníkům i obyvatelům města. Kvůli velkému zájmu zvažuje radnice pořídit ještě druhý elektromobil, umístěn by mohl být na sídlišti Sever, kde je součástí jeho revitalizace také nabíjecí stanice. "Jde nám o to snížit počet aut v ulicích města. Vytíženost elektromobilu je velká, jde o stovky uživatelů měsíčně," dodal Hošek.
Novinkou v Šumperku bude také zavedení sdílených kol, které by si měli lidé začít půjčovat v ulicích města od května letošního roku. "Kola jsou již schválena radou, smlouvu budeme podepisovat příští týden tak, aby to od 1. května běželo," dodal místostarosta.