Oblíbená taxikářka v olomoucké nemocnici bojovala o život čtyři dny. V sobotu večer však celý Šumperk zasáhla smutná zpráva, žena zranění podlehla.
„Nemám slov a je mi to líto. V taxislužbě podnikám už dvacet let a velice dobře jsem ji znal, stejně jako ostatní taxikáři tady. Nikdo jí neřekl jinak než Sluníčko,“ popsal pro iDNES.cz taxikář, který si nepřál uvést své jméno, jeho totožnost však redakce zná.
Policie kvůli pohřbu žádné komplikace v dopravě nečeká. „Když měli taxikáři před lety smutnou událost, také chtěli, abychom jim pohlídali křižovatky. Ale to my nesmíme. Městská policie může usměrňovat dopravu, nikoliv ji řídit. Státní policie nás o žádném požadavku na uzavření komunikace nebo omezení provozu neinformovala,“ řekl ředitel šumperských strážníků Martin Pelnář.
Na obřad půjde se starostou Šumperku Miroslavem Adámkem (ANO). „On tam má mít i projev. Paní jsme znali, měla štafl naproti radnici u nádraží, potkávali jsme se. Nijak speciálně jsme však přípravy ani dohled nad pohřbem neřešili a oficiálně o výjezdu taxikářů ani nevíme,“ dodal ředitel městské policie.
Jestliže tedy auta taxislužeb pojedou samostatně v koloně a řidiči nebudou požadovat zvláštní režim užití komunikace, ani policisté se podle Pelnáře jejich jízdou zabývat nebudou.
Čtyřiačtyřicetiletá taxikářka z Rapotína zemřela poté, co ji pachatel minulé úterý v jejím voze bez varování bodl nožem do krku. Poté ji vyvlekl z auta a ujížděl v něm pryč.
V obci Šumvald se pustil do zběsilé honičky s policií a při rychlosti přes 140 kilometrů v hodině záměrně naboural do protijedoucí octavie. Podle kriminalistů se tak chtěl zabít. Z nehody však vyvázl bez vážnějších zranění.
Nyní čelí obvinění z vraždy a pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Soud ho poslal do vazby.
Radnice se více zaměřila na bezpečnost
Starosta Adámek tento týden uvedl, že bezpečnost v Šumperku je téma, které radnice bere naprosto vážně a věnuje se mu teď ještě intenzivněji.
„Nejen v rovině slov, ale především konkrétních kroků. V těchto dnech jednáme s místními taxikáři o nastavení lepších a bezpečnějších podmínek pro jejich práci. Chceme, aby se ve svém zaměstnání cítili jistěji a měli k dispozici nástroje, které jim v krizové situaci pomohou,“ napsal na sociální síti.
|
Ohrožoval lidi nožem, do bytu se dobýval lopatou. Narušený muž už je v léčebně
Debaty se podle Adámka vedou například nad instalací ochranných plexiskel do vozidel, napojení aut na systém Red Alert, který umožní okamžité přivolání pomoci, nebo specializovanými bezpečnostními školeními zaměřenými na zvládání rizikových situací.
„Bezpečnost není jednorázové opatření. Je to proces a my na něm aktivně pracujeme,“ sdělil starosta.
|
19. února 2026