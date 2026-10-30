Šumperk věnuje literární festival Boženě Němcové a Adolfu Kašparovi

Spisovatelce Boženě Němcové a ilustrátorovi Adolfu Kašparovi bude věnován letošní ročník tradičního šumperského literárního festivalu Město čte knihu. Uskuteční se příští týden, program nabídne přednášky, výstavy, filmové projekce i pohádková představení pro děti. Součástí přehlídky je také maraton čtení v podání tamních studentů a herců šumperského divadla, odehrávat se bude na různých místech ve městě. Akce se uskuteční od pondělí do soboty, sdělili ČTK její pořadatelé.
"Festival odstartuje v pondělí 2. listopadu. V klášterním kostele zazní čtení z Babičky v podání Lucie Polišenské, v kině Oko se bude promítat filmová adaptace tohoto známého díla z roku 1940. Součástí programu bude také výstava soutěžních obrázků v informačním centru," uvedla mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
V dalších dnech se do čtení zapojí herci šumperského divadla, studenti místních škol i další hosté. Čtecí maraton se bude odehrávat například v klubu či v domově důchodců, v Galerii Jiřího Jílka nebo v kině Oko. Městská knihovna T. G. Masaryka nabídne přednášky věnované ilustrátorům Babičky a životu Boženy Němcové.
Ve čtvrtek bude ve Vlastivědném muzeu v Šumperku zahájena výstava věnovaná Adolfu Kašparovi a jeho ilustracím Babičky. "Výstava ukáže originální Kašparovy ilustrace k Babičce, doplněné o pozoruhodné osobní předměty Boženy Němcové. Nabídne též studijní materiály k ilustracím a zajímavá vydání knihy, která se dočkala překladu do více než 30 jazyků," doplnili zástupci muzea. Speciálním hostem festivalu bude Magdaléna Pokorná, česká historička a vysokoškolská pedagožka, odbornice na dílo Boženy Němcové. "Zahájení výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku se zúčastní potomci Adolfa Kašpara," doplnili pořadatelé akce.
Festival myslí ve svém programu také na děti a rodiny. V pátek připravuje Středisko volného času Doris zábavný den pro školy, školky a rodiče s dětmi. Sobotní dopoledne v městské knihovně nabídne vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže a loutkovou pohádku Bajaja v podání Divadla Víti Marčíka, uvedli pořadatelé akce. Festival vyvrcholí v sobotu v Divadle Šumperk večerním programem s herci šumperského divadla a Alžbětou Malou v roli Boženy Němcové.
Festival má v Šumperku dlouholetou tradici, letos se uskuteční 22. ročník, kromě samotného čtení děl vybraného autora má řadu doprovodných programů. Jeho součástí je také čtenářská štafeta, která se uskuteční na základních a středních školách od 3. do 4. listopadu.