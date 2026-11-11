Devětatřicetiletý Pavlík si výjimečný trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou a poté ho čeká zabezpečovací detence, z níž bude moci být propuštěn jen na základě rozhodnutí soudu. Trest odpovídá návrhu státního zástupce. Verdikt je pravomocný, obhajoba i obžaloba se vzdaly práva na odvolání.
Muž má rovněž zaplatit 800 tisíc korun pojišťovnám, třem dětem zavražděné ženy pak musí uhradit odškodné ve výši 910, 810 a 710 tisíc korun, celkem tedy 2,43 milionu.
Dalšího 1,1 milionu pak činí pohledávka ministerstva spravedlnosti, které už každému z dětí vyplatilo 370 tisíc korun jako předběžné odškodné, které teď vymáhalo po pachateli. Celková částka tak dosahuje 4,33 milionu, Pavlík uplatněné nároky poškozených uznal.
„Neproběhla ani obecná omluva, ačkoli v jednací síni byl přítomen otec dětí. Jen projevení deklarované lítosti. Je otázka, čeho obžalovaný vlastně lituje. Vyjádřenou lítost nelze vnímat negativně, ale nelze ji ani vnímat jako upřímně procítěnou,“ podotkl při vyhlášení rozsudku a jeho zdůvodnění soudce Vladimír Najdekr.
„Naopak výše trestné činnosti je závažná, potenciálně hrozila smrt tří osob. Obžalovaný počítal s tím, že osádka protijedoucího auta přijde o život taky,“ dodal.
Pravděpodobnost splacení uložených částek lze podle Najdekra jen odhadovat vzhledem k tomu, že se obžalovaný nechtěl vyjadřovat ke svým majetkovým poměrům. „Nevíme tedy, zda má někde nějaký majetek, ale dost bych o tom pochyboval. Reálná vymahatelnost nároků je tedy otázkou, asi nebude příliš vysoká,“ zmínil dále Najdekr.
V trestním rejstříku má osm záznamů
Přelíčení začalo v půl deváté, soud nechal nejprve zaplnit jednací síň zástupci veřejnosti a médií, teprve pak přivolal eskortu, jež přivedla obžalovaného Radka Pavlíka. Ten následně prohlásil vinu, takže soud nemusel provádět dokazování. Vypovídat muž odmítl.
Jednání se poté dočasně zaseklo na právní kvalifikaci dopravní nehody, při níž se Pavlík během ujíždění policii pokusil úmyslně čelně srazit s protijedoucím autem, v němž byli dva lidé. Obžalovaný byl kvůli tomu také z dvojnásobného pokusu o vraždu, jenže při výpovědi na policii po činu uvedl, že nevěděl, kolik bylo v autě lidí. Bylo tak otázkou, zda je prokazatelný úmysl zabít více lidí.
„Neviděl jsem, kdo v protijedoucím vozidle sedí. Nevěděl jsem, kolik je tam lidí, neřešil jsem to, byl to okamžik,“ zopakoval dnes na dotaz soudce. Nicméně následně uznal, že mohl předpokládat, že v autě může být více lidí než jen řidič. Soud tak nakonec ponechal stávající kvalifikaci.
V Česku má Pavlík v trestním rejstříku již osm záznamů, šlo o krádeže, ublížení na zdraví, zpronevěru, porušování domovní svobody, maření výkonu rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. K tomu má ještě v Německu záznam za úmyslné poškození nebo zničení majetku.
Náprava je prakticky vyloučená, tvrdí znalci
Pavlík trpí podle znalců z oblasti psychiatrie a psychologie smíšenou poruchou osobnosti s výraznými disociálními a impulzivními rysy. Je též závislý na marihuaně, alkoholu, pervitinu a nikotinu. Problém s užíváním psychoaktivních látek je celoživotní, muž nedokáže abstinovat.
„Je impulzivní, má tendence k rizikovému jednání, nezvládá zátěž. Má nízkou až nulovou empatii, projevují se u něj tendence ke lhavosti, je egocentrický a má nízkou frustrační toleranci. Spolu se špatnou sebekontrolou to může vést k výbuchu verbální nebo fyzické agrese. Jde o labilní a emočně nestabilní osobnost,“ nastínil expert.
„Obtížně přijímá omezení a má potíže s respektováním pravidel, v paměti si dlouhodobě uchovává křivdy. Při pocitu zrady, ponížení, ztráty kontroly může reagovat extrémně. Mravní vyspělost je velmi nízká,“ dodal.
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V době skutku byl podle odborníků obžalovaný pod vlivem alkoholu a trpěl závažnou psychickou dekompenzací se silným sebevražedným chováním, rozpoznávací schopnosti byly ale zachovány, o čemž svědčí cílenost jeho postupu.
Případný další pobyt Pavlíka na svobodě považují znalci za vysoce nebezpečný, neboť neváhá použít násilí vůči jiným lidem. Doporučili proto ochranné léčení a uložení zabezpečovací detence. Pravděpodobnost resocializace je totiž prakticky nulová.
„Delší dobu před osudným dnem se nacházel ve stavu beznaděje, rezignace, selhání. Po propuštění z psychiatrie dospěl k závěru, že jediným řešením je vlastní smrt. Nemá dostatek podpory v okolí, má negativní vztah k lidem,“ konstatovali dále odborníci s tím, že auto jako nástroj ke spáchání sebevraždy si muž vyhlédl náhodně. Toužil pouze po sebeusmrcení, jiná motivace nebyla shledána.
Žalobce: Pomoci se mu dostalo, ale odmítl ji
Pavlík nevyužil možnosti takzvaného posledního slova, jen řekl, že svého činu lituje. Státní zástupce Jindřich Pazdera ve své závěrečné řeči zdůraznil, že dva lidé přežili Pavlíkův pokus je zabít jen zázrakem, taxikářce pak nedal zákeřným útokem žádnou šanci se bránit nebo z auta utéct.
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„V přípravném řízení se hájil tvrzením, že jeho hlavní motivací nebylo nikomu ublížit, ale sáhnout si kvůli psychickým problémům na život. Nikdo mu podle něj nebyl schopen a ochoten podat pomocnou ruku, podle mne to ale nebude až tak úplně pravda,“ řekl.
„Opakovaně se léčil na psychiatrii, vždy měl ale problémy se zvládáním léčebného režimu. Vždy došlo k relapsu, zejména v porušení abstinence alkoholu. Porucha osobnosti bohužel není léčitelná medikací, klíčová je totiž vůle daného člověka a také abstinence,“ dodal Pazdera.
„Jeho motivaci spáchat sebevraždu věřím, nicméně zvolený způsob byl naprosto destruktivní. Nechci znít cynicky, ale určitě existuje široká škála možností, jak spáchat sebevraždu a nikoho dalšího neohrozit. Takto smrt jiných bral jako jakýsi vedlejší efekt vlastního záměru. A nevypadá to, že by v budoucnu měl snahu své jednání předhodnotit,“ podotkl dále.
Slovo si vzal také zmocněnec tří dětí zavražděné ženy Jan Boroš. „Nenáleží mi vyjadřovat se k případnému trestu. Žádný trest totiž nemůže třem dětem vynahradit ztrátu jejich matky. Nejmladší dcera byla v době ztráty patnáctiletým dítětem závislým na matce každý den. Neztratila jen milovaného rodiče, ale i každodenní oporu. S dospíváním se nyní musí vyrovnávat bez ní,“ upozornil právní zástupce.
Kriminalisty zaskočil cynickým postojem
Pavlík podle policie v únoru nejprve v Šumperku bodl taxikářku kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 11,5 centimetru do krku ze zadního sedadla taxíku, který si přivolal s úmyslem se ho zmocnit. Poté ji vyhodil na ulici, žena o několik dní později na následky utrpěných zranění v nemocnici zemřela.
Muž poté s vozem ujel, během dvou hodin ho ale policisté vypátrali v nedalekém Šumvaldu. Na výzvy k zastavení však nereagoval a začal rychlostí až 160 kilometrů v hodině ujíždět směrem na Libinu. Při policejním pronásledování nakonec přejel do protisměru a pokusil se úmyslně srazit s protijedoucím vozem.
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Vražda matky a pokus o zabití otce. Obžalovali osmnáctiletou dívku a jejího přítele
„Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se i tak střetla a oba pasažéři – řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně – byli zraněni,“ řekl po činu novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický. Dvojice vyvázla s pohmožděninami hrudníku a otřesy mozku.
K obžalobě z vraždy taxikářky proto přibyl ještě pokus o dvojnásobnou vraždu, neboť podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku.
Obžalovaný se k činům i svému záměru spáchat s uloupeným autem sebevraždu podle policistů po zadržení přiznal, přičemž kriminalisty zaskočil svým cynickým postojem. Po nehodě mu policisté naměřili 1,2 promile alkoholu.
V minulosti muž požíval drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí, přičemž se několikrát neúspěšně pokusil vzít si život. Mimo jiné loni v prosinci úmyslnou dopravní nehodou, když s autem narazil do mostku. Trestán byl ovšem doposud jen za méně závažnou trestnou činnost. Od svého zadržení byl ve vazbě.
Případ vyvolal v Šumperku velké emoce, se zavražděnou ženou se loučili taxikáři z celého města i okolí. Na podporu jejích tří dětí poté lidé ve veřejné sbírce vybrali více než milion korun.
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