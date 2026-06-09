Šumperk vyhlásí veřejnou zakázku na stavbu 90 obecních bytů v areálu Hedvy

Šumperk vyhlásí soutěž na stavbu 90 městských bytů v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Rozhodli o tom tamní radní. Podle místostarosty Karla Hoška (Šumperáci) jde o jednu z největších investic města za poslední roky. Náklady na stavbu 90 bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště se 120 místy se před soutěží odhadují na 690 milionů korun, řekl ČTK Hošek. Dalších 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan plánuje ve městě postavit majitel hotelu Perk.
Šumperk vlastní 300 obecních bytů. Nejvíce jich je v panelovém domě v ulici ČSA. Nové obecní byty budou cílit především na mladé páry a rodiny, pro které budou určeny dvou či třípokojové byty. Chybět nebudou ani garsoniéry například pro seniory. "Máme od května stavební povolení, máme projektovou dokumentaci pro stavbu a výběr dodavatele. V pondělí rada schválila zadávací podmínky, město tak může vypsat veřejnou zakázku," uvedl místostarosta. Návrh ještě projde 15. června zastupitelstvem.
Soutěž by měla začít na konci června. "Soutěž na dodavatele bude trvat dva měsíce. Rádi bychom měli podepsanou smlouvu na podzim letošního roku," doplnil místostarosta. Město bude na dostupné bydlení žádat o dotaci ze Státního fondu podpory investic. Zástupci radnice již dříve uvedli, že se dá počítat s velkou poptávkou, do stavby obecních bytů se město pouští po desítkách let.
Výroba v areálu Hedvy byla definitivně ukončena v dubnu 1998. Poslední objekty bývalé textilky, jejíž historie sahá do druhé poloviny 19. století, byly zbourány v roce 2017. Od té doby je místo v bezprostřední blízkosti městského centra prázdné. Lokalitu o rozloze zhruba 1,2 hektaru za téměř 34 milionů korun koupilo město v roce 2017 od plzeňské firmy. Město původně chtělo projekt stavět s developery, plány nakonec změnilo. Důvodem byla možnost získat dotaci i zachování kategorie obecních bytů.
Dalších až 150 bytů má v Šumperku vyrůst na místě bývalého hotelu Moravan. Rezidenční projekt má v plánu investiční skupina Trigema, která koupila pozemky současně s hotelem Perk. "Záměrem je Moravan odstranit, stavba už je ve velmi špatném stavu, a místo něj chceme postavit rezidenční projekt se 150 malometrážními byty. Jsme odhodláni začít příští rok na jaře stavět a do konce roku 2028 to mít zrealizováno," řekl ČTK předseda představenstva investiční skupiny Marcel Soural.
Byty chce skupina prodávat jako plně zařízené. "Máme s tím velkou zkušenost. Ve firmě máme zřízenu interiérovou skupinu, jde o uskupení asi pěti interiérových architektů, kteří nám řeší optimalizaci dispozic, návrhy nábytku a celého zařízení. Chceme to tady vyzkoušet, jestli to trh bude akceptovat," doplnil Marcel Soural. Nové byty budou podle něj přednostně určeny k prodeji. Náklady odhaduje do 500 milionů korun.