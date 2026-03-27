Šumperk vypsal výzvu na rozšíření sportovní haly v areálu Tyršova stadionu

Město Šumperk vyhlásilo soutěž na zpracování architektonického návrhu na rozšíření sportovní haly pro míčové sporty v areálu Tyršova stadionu. Předpokládané investiční náklady projektu se pohybují mezi 200 až 400 miliony korun. Záměr reaguje na současné kapacitní i provozní limity zařízení, které neumožňují využití pro řadu dalších oblíbených sportů. Přístavba by měla mít kapacitu minimálně pro 400 diváků, řekl ČTK místostarosta Šumperka Karel Hošek (Šumperáci).
Hala je v majetku města a využívají ji oddíly Tělovýchovné jednoty Šumperk. "Stávající hala Věry Čáslavské v areálu Tyršova stadionu je určena pro basketbal, ale neumožňuje konání utkání a trénink sportů, jako je florbal a volejbal, které jsou v Šumperku mezi mládeží velmi oblíbené," uvedl místostarosta. Doplnil, že cílem přístavby sportovní haly je vytvořit ucelené zázemí pro halové sporty, a to jak pro trénink, tak především pro utkání ve florbalu a volejbalu na vrcholové úrovni.
Novou podobu návrhu chce město podle mluvčí radnice Jany Kaněvové vybrat prostřednictvím vícestupňového procesu obdobného architektonické soutěži. Architektonická studia mohou v otevřené soutěži zasílat přihlášky do 14. dubna spolu s referencemi na obdobné projekty. "Z přihlášených ateliérů budou vybrány dva až čtyři, které následně připraví návrhové koncepty. Ty budou v průběhu procesu prezentovány a konzultovány s hodnoticí komisí složenou z odborníků a zástupců města," doplnila mluvčí radnice.
Cílem zadání je nalézt architektonické a urbanistické řešení, které bude odpovídat významu lokality, provozním potřebám sportovní infrastruktury i dlouhodobé koncepci rozvoje sportu ve městě. Důraz chce město klást na kvalitu návrhu, jeho funkčnost, začlenění do areálu i ekonomickou přiměřenost. "Celý proces bude probíhat otevřeně a férově a měl by být dokončen do podzimu tohoto roku. Na konci město vybere nejlepší návrh a s jeho autory bude dál spolupracovat na konkrétní podobě projektu," uvedl Hošek.
Mezi základní parametry přístavby pro architektonická studia patří například kapacita tribuny minimálně 400 sedících diváků, do konceptu musejí zahrnout také plochu palubové podlahy o velikosti minimálně 46 krát 26 metrů i to, že hrací plocha má být dělena na tři samostatné celky. Celé zadání technických parametrů vychází z dlouhodobé diskuse se sportovními oddíly v Šumperku, dodal Hošek.