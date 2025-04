Šumperk zprovozní během jara moderní parkovací automaty

Nově bude parkování v Šumperku zpoplatněno na Masarykově náměstí ve směru od kina k nádraží, dále na ulicích 17. listopadu, Dr. E. Beneše a Kozinova.

„Tyto ulice jsou přetíženy vozidly návštěvníků města, kteří se chtějí vyhnout placenému parkování v centru. To znesnadňuje parkování místním,“ vysvětlil místostarosta Šumperka Karel Hošek. Místní, kteří v zóně bydlí, zaplatí za celoroční kartu 800 korun.

Nové automaty, ve kterých bude možné platit také kartou, nebudou vydávat parkovací lístky, ale zaevidují registrační značku. Strážnící potom mohou platbu za parkování zkontrolovat smartphonem.

Současně se zkracuje doba zpoplatnění pakrovišť. Dosud se platilo od 8 do 18 hodin, nově to bude od 9 do 17 hodin. Sazba za parkování se nemění. Zůstává 20 korun za hodinu.