Šumperská inscenace Vabank o Bankovi je nominována na Cenu Marka Ravenhilla

Životopisná komedie Vabank, kterou loni uvedlo Divadlo Šumperk jako volnou inspiraci životním příběhem alpského lyžaře Ondřeje Banka, byla nominována na Cenu Marka Ravenhilla. Tato cena se každoročně uděluje za nejlepší nově uvedenou hru roku. Odborná komise vybrala osm finalistů z více než sta nových inscenací. Pro Divadlo Šumperk jde o prestižní nominaci, o ocenění usiluje společně například s Dejvickým divadlem, Divadlem v Dlouhé či Národním divadlem Brno, řekli ČTK zástupci divadla.
Životní příběh slavného alpského lyžaře Ondřeje Banka, rodáka z nedalekého Zábřehu, uvedlo divadlo loni v květnu jako komorní inscenaci balancující na hranici pohádky, dramatu, absurdní komedie i muzikálu. Příběh Ondřeje Banka diváci sledují optikou jeho pravé ruky, bratra Tomáše, který s ním prožil všechny úspěchy i neúspěchy, jež komentuje s humorem i pochopením. Tvůrci se rozhodli zkombinovat nadsazený fikční příběh se skutečnými událostmi.
Autorem scénáře je dramaturg šumperského divadla Michael Sodomka, odborným poradcem při vzniku hry byl přímo Tomáš Bank, úspěšný lyžařský trenér, mezi jehož svěřence patří i jedna z nejlepších lyžařek světa Ester Ledecká. Podle Sodomky byl po celou dobu zkoušení velkou oporou. "Zapůjčil nám lyže i řadu dalších věcí jako například fragment vleku. Jako zkušený kouč také radil klukům, kteří hrají lyžaře, jak mají na lyžích ideálně stát. Stal se regulérním odborným poradcem naší inscenace," řekl tehdy ČTK Sodomka.
Porotci ocenili například i to, jak autor inscenace provedl pečlivou rešerši řady materiálů a nevynechal žádné zásadní události týkající se jak hrdinova sportovního života, tak jeho aktivit po ukončení kariéry. "Vše s lehkou nadsázkou i s náznakem mystifikace cimrmanovského ražení propojil v dramaticky poutavý děj. Jeho sofistikovaný slovní humor pak na jevišti hravě rozžil režisér Michal Sopuch, jehož inscenace je cenná zejména ve své upřímné snaze přivést na jeviště hrdinu, který je odvážný a odhodlaný, ale zároveň dokáže přiznat své slabosti. A právě tato lidskost dodává titulu hloubku i autenticitu a činí z něj zážitek s výrazným přesahem," uvedla členka komise Pavla Bergmannová.
Podle zprávy Divadla Letí, jež Ceny Marka Ravenhilla udílí, je mezi nominovanými například Divadlo Husa na provázku s titulem Normální detektivní komedie, groteskní politický kabaret Bečva, v němž se Petr Michálek zaměřil na vyšetřování tragédie na řece Bečvě z roku 2020 či Divadlo D21 se svou Kuchařkou pro disidenty v režii Barbary Herz.
Slavnostní vyhlášení vítěze se uskuteční 30. května v plenéru Divadla VILA Štvanice. Cena bude mít již tradičně podobu kožichu, jenž pro letošního výherce navrhne česká scénografka a kostýmní výtvarnice Jana Špalová, která s Divadlem LETÍ spolupracuje od samého začátku. Poslední laureátkou Ceny Marka Ravenhilla se stala režisérka Kasha Jandáčková za inscenaci Divadla LETÍ LÁSKA/Argumentační cvičení, kterou uvádí Divadlo VILA Štvanice.