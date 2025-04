Šumperská nemocnice pod vedením lékaře rozkvetla, modernizace pokračuje

„Šumperská nemocnice udělala v posledních deseti letech velký pokrok, v některých oborech, například v ortopedii, má výrazně nadregionální přesah,“ vyzdvihl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

Martin Polach na snímku z tiskové konference po převzetí nemocnice.

Nemocnice do příchodu nového majitele patřila do zdravotnického impéria Agel. Polach, který dříve pracoval jako její lékař, byl významným akcionářem holdingu. Po neshodách ve vedení prodal své akcie šéfovi Agelu Tomáši Chrenkovi a získal ji jako součást vyrovnání.

Po investicích minulých let teď zdravotnické zařízení čeká další za zhruba půl miliardy. Nemocnice totiž koupila od města pavilon C, jenž plánuje v co nejkratší době zásadně zrekonstruovat. V pavilonu se nachází například urgentní příjem, radiodiagnostické oddělení i všechny operační sály.

„Objekt je aktuálně v technickém stavu na samé hranici únosnosti, což odpovídá třicetiletému velmi intenzivnímu provozu. Jsem rád, že se budovu podařilo odkoupit, abychom ji mohli komplexně zrekonstruovat a poskytovat v něm i nadále kvalitní zdravotní péči,“ sdělil předseda představenstva Nemocnice Šumperk a syn majitele Martin Polach mladší.

Investice dosáhly v průměru 150 milionů ročně

Komplexní rekonstrukce vyjde podle předběžných odhadů zhruba na 400 milionů korun. Nemocnice plánuje pavilon postupně obnovit za provozu tak, aby nemusela omezovat zdravotní péči.

„Čeká nás rekonstrukce všech operačních sálů včetně vzduchotechniky a zázemí. Postupně se pustíme také do modernizace ambulancí, rekonstrukce zákrokových sálů, výtahů a v závěrečné fázi nás čekají vnější opravy pavilonu, jež povedou k celkovému snížení energetické náročnosti budovy,“ doplnil Polach mladší.

Během uplynulých deseti let dosahovaly investice do nemocnice v průměru 150 milionů korun ročně. „Myslím, že takovými čísly se v České republice může pochlubit málokterá nemocnice našeho typu nebo velikosti,“ podotkl Martin Polach starší.

Mezi nejzásadnější projekty patří vybudování nového superaseptického operačního sálu vybaveného nejmodernější technologií či stavba nového radiodiagnostického pavilonu. Zchátralý pavilon „staré“ chirurgie se proměnil v moderní zařízení, v němž se personál stará o pacienty, kteří vyžadují dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Vyrostl rovněž moderní pavilon centrálního příjmu.

Celorepublikový věhlas má pak nyní šumperské ortopedické oddělení. Velkým mezníkem se pro nemocnici stal projekt „Pacientské cesty“ při totálních náhradách kloubů nohou, jenž spočívá v pečlivé předoperační přípravě a po zákroku v průlomové rehabilitaci. Pacienti se díky tomu vrací do běžného života rychleji.