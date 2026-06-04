Šumperské muzeum vystavuje nejcennější sbírky k 130 letům své historie

Nejcennější a nejzajímavější předměty z muzejních sbírek, které připomínají klíčové okamžiky historie instituce, nabízí na nové výstavě Vlastivědné muzeum v Šumperku. Expozici jeho zástupci připravili při příležitosti 130. výročí muzea. Návštěvníkům nabízí také možnost seznámit se s moderními formami prezentace umění včetně virtuální reality. Výstava je přístupná do 11. října v Rytířském sále, sdělila dnes ČTK historička umění a kurátorka výstavy Kristina Lipenská.
Základy šumperského muzea se pojí s výzvou ke sbírání předmětů obchodníka Hanse Höniga, kterou uveřejnil v místních novinách začátkem července 1896. Expozice mapuje vývoj muzea od jeho vzniku po současnost.
První část představuje období od konce 19. století do poloviny 20. století a přibližuje návštěvníkům podobu někdejších výstavních prostor prostřednictvím archivních fotografií. Součástí prezentace jsou také historické přírůstkové knihy, do nichž zakladatel Hans Hönig a později správce muzea Franz Harrer zapisovali nové akvizice, uvedla kurátorka výstavy. Návštěvníci mohou porovnávat historické snímky s vystavenými exponáty a sledovat příběhy jejich získání. Druhá část výstavy je věnována osmi desetiletím působení muzea v Pavlínině dvoře.
Mezi exponáty jsou i jedny z nejstarších předmětů, které muzeum získalo krátce po svém vzniku. "Mezi nimi se obzvláště vyjímá barokní portrét choti Jana Ludvíka ze Žerotína Luisy Vilemíny z Lilgenau či mírně nadživotní figura světce z kolekce apoštolů a evangelistů z farního kostela v Králíkách, jež je instalována spolu s nedávno objevenou a zrestaurovanou původní barokní konzolou," uvedla Lipenská.
Výstava připomíná také sbírkotvornou činnost druhé poloviny 20. století. Zastoupena jsou díla Kurta Halleggera, Zdeňka Sklenáře, Mirka Hanáka či Jiřího Jílka, který v muzeu několik let působil jako výtvarník. Mezi novějšími přírůstky zaujímá významné místo obraz Karla Thöndela z roku 1875 zachycující Šumperk v období intenzivního stavebního rozvoje známého jako éra takzvané Malé Vídně.
Součástí expozice jsou rovněž ukázky moderního designu, například kolekce skla a porcelánu vytvořená šumperským rodákem Jiřím Pelclem. Nejnovější trendy v oblasti současného umění reprezentuje dílo Vize od výtvarnice Radky Bodzewicz. Obsahuje audiovizuální vrstvu virtuální reality, kterou mohou návštěvníci objevovat prostřednictvím displeje chytrého telefonu.
Výročí muzea se promítne také do programu letošní Muzejní noci, která se uskuteční 12. června v areálu Pavlínina dvora. Akce připomene nejen 130 let muzea, ale také 750 let od první zmínky o městě Šumperku a desáté výročí dětského Muzejíčka.