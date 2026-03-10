VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou

  14:42aktualizováno  14:42
Vyhrocenou situaci zažili policisté ze Šumperska, kteří byli vysláni řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a dýkou, odmítal je odložit a postupně se přibližoval.

Dramatický zásah se podle nyní zveřejněných informací odehrál minulý týden v jedné z obcí, jejíž jméno policie neuvedla. Vše odstartovalo oznámení ženy. Policistům řekla, že přišla za svým příbuzným do jeho domu, aby spolu probrali a řešili vzájemné rodinné spory a s tím související další neshody.

„Dále sdělila, že poté, co za ním přišla na dvůr domu, šel proti ní se sekerou v ruce, kterou držel nad hlavou. Protože se obávala o svůj život a zdraví, před agresorem utekla na bezpečné místo, odkud zavolala na tísňovou linku 158,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Žena též zmínila, že muž je opilý a sekerou ničí vybavení domu. Na místo následně vyrazilo několik policejních hlídek, které muž „uvítal“ podobně jako předtím svou příbuznou.

Muž útočil na policisty a kopal jim do aut, chtěl se dostat do vězení

„Poté, co ho policisté oslovili ve dvoře domu, muž do jedné ruky vzal sekeru a do druhé dýku. Následně se pomalu rozešel proti hlídce, jež na to zareagovala výzvou, aby od svého jednání upustil a zbraně odložil,“ uvedla mluvčí.

Ani několikeré opakování výzvy se nesetkalo s úspěchem, a protože se agresor postupně stále více přibližoval, policisté nakonec použili taser. To jim umožnilo muže odzbrojit a zadržet. Pak přivolali záchrannou službu, aby lékař zkontroloval zdravotní stav zadrženého po použití taseru.

Návrh na vazbu soud neschválil

Poté byl muž po svém souhlasu převezen na služebnu, kde mu při dechové zkoušce přístroj naměřil 1,35 promile alkoholu. Následoval přesun do cely a dalšího dne si vyslechl obvinění z nebezpečného vyhrožování a pokusu o vydírání. Za to mu hrozí v krajním případě až osm let vězení.

Policie i státní zástupce navrhovali vzetí do vazby, soud byl ovšem jiného názoru. „Soudce obviněnému uložil několik předběžných opatření a propustil ho. Trestní stíhání je tedy vedeno na svobodě,“ uzavřela Zajícová.

