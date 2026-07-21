Šumperský Džemfest zve na výročí tří kapel, opět provokuje plakátem

Šumperská hudební přehlídka Džemfest letos zve návštěvníky na výročí tří kapel, které se postarají o vyvrcholení festivalu. Posluchači uslyší Davida Kollera s kapelou, skupinu Buty nebo Brixtn. Akce s šestadvacetiletou tradicí bude v Šumperku 23. října a i letos zvolila k propagaci provokativní plakát. Kromě koncertů festival chystá doprovodné akce po celém městě, řekl ČTK za pořadatele Ondřej Polák.
"David Koller si připomíná 20 let s Kollerbandem, Buty oslaví 40 let od vzniku kapely a Brixtn mají desáté výročí. Tolik oslav promění Džemfest v pořádnou párty," uvedl Polák. V programu vystoupí i další hudebníci. "Na Džemfestu dostanou šanci i talentovaní mladí umělci, kteří uspěli v naší vyhledávací soutěži Radiotalent. Výsledky ale v tuto chvíli ještě neznáme," uvedl Polák. Dodal, že další vystupující budou zveřejněni v září.
Džemfest nabídne také doprovodné akce. Příkladem je Džem Up Party se soutěžemi v John Baru, kde letos vystoupí DJs sestava v čele s DJ Orbithem. V hotelu Perk vystaví snímky fotograf Jadran Šetlík, na Disco 1 bude After Džem a v kině Oko bude filmová scéna.
Přehlídka na sebe upozorňuje provokativním plakátem, letos s vyobrazením exprezidenta USA Billa Clintona. "Letošní plakát reaguje zaprvé na současné dění ve společnosti, respektive v politice, odkud se vytrácí nadhled, smysl pro humor, zdravá soutěživost a určitá bonmot noblesa z dob soupeření například Zeman - Klaus a zůstala už jen nenávist a urážky," řekl ČTK k plakátu Ondřej Polák, který je zároveň hudebníkem kapely 05 a Radeček.
Podle něj se pořadatel Džemfestu s plakáty snaží návštěvníky bavit, byť mohou některé urazit či pobouřit. "Ale stojíme si za tím, že plakáty na Džemfest nejsou kontroverzní za každou cenu, není to bavení sprostotou, nejdeme za hranu a pořád si stojíme za tím, že naše plakáty jsou i tak trochu grafické umění," podotkl Polák. S plakáty organizátoři festivalu vyvolali pozdvižení také loni, kdy je nemohli kvůli jejich obsahu vylepit na oficiálních místech. Letos taková omezení nemají.