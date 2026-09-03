Šumperský soud bude znovu rozhodovat o propuštění doživotně odsouzeného Hejny

Šumperský okresní soud dnes bude znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku o podmíněné propuštění. ČTK to řekl mluvčí soudu René Braun. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu, za mřížemi si dosud odpykal 22 let a osm měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl, Hejna poté neuspěl ani se stížností u krajského soudu. Doživotní trest Hejnovi uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR.
Hejna si trest stále odpykává ve věznici v Mírově na Šumpersku, proto o jeho žádosti rozhoduje šumperský soud. Tamní soudce Miloš Kubíček loni v únoru uvedl, že je jeho žádost předčasná, měl pochybnosti o jeho resocializaci, poukázal mimo jiné na to, že odsouzený nemá zajištěnu práci. Hrozilo by tak riziko, že by znovu sklouzl k páchání trestné činnosti.
Nyní pětačtyřicetiletý trojnásobný vrah v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska třiačtyřicetiletého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem jej zakopali v lese. Stejně skončil třicetiletý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě dvěma ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zištný motiv. Jeho komplic dostal tři roky za nadržování.