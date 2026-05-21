Šumperští strážníci mění systém hlídek, zaměří se na problémové lokality

Především na problémové lokality a riziková místa se zaměří Městská policie v Šumperku. Její vedení se rozhodlo změnit systém hlídkové činnosti kvůli reakci na současnou bezpečnostní situaci i potřeby obyvatel města, informovala ČTK mluvčí radnice Jana Kaněvová. Strážníci tak místo plošného pokrývání celého území budou tyto lokality během jedné služby kontrolovat opakovaně. O bezpečnosti obyvatel se ve městě začalo mluvit především po vraždě tamní taxikářky.
Klíčovou změnou je podle zástupců radnice fungování polomotorizované hlídky, která se nyní začala zaměřovat na menší počet vytipovaných lokalit s vyšší intenzitou kontrol. Strážníci na místa, jako jsou například parky, dojedou autem a poté je projdou pěšky. "Praxe ukazuje, že efektivnější, než kontrolovat celé město je soustředit se na konkrétní problémová místa a být tam častěji a důsledněji. Právě takový přístup přináší reálné výsledky," uvedl starosta Miroslav Adámek (ANO).
Hlídka tak během směny opakovaně kontroluje maximálně pět lokalit. Jde třeba o parky, sídliště, okolí škol nebo místa se zvýšeným výskytem narušování veřejného pořádku. "Výběr konkrétních lokalit se liší podle denní doby i dnů v týdnu, jiná místa jsou sledována ve dne, jiná v noci nebo o víkendech," doplnila mluvčí radnice. Ostatní části města nadále pokrývají standardní hlídky, které zajišťují běžný dohled, řeší oznámení občanů nebo reagují na aktuální situace.
Změna organizace hlídek navazuje podle mluvčí na dlouhodobý trend modernizace práce Městské policie v Šumperku. "Ta dnes klade důraz především na rychlou reakci, mobilitu a využívání moderních technologií," dodala Kaněvová.
O bezpečnostní situaci se začalo v Šumperku mluvit hlavně na sociálních sítích v souvislosti s vraždou taxikářky, která byla napadena v Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží letos v únoru. Podle kriminalistů si vůz pachatel přivolal již s úmyslem se jej zmocnit a spáchat s ním sebevraždu. Čtyřiačtyřicetiletou ženu útočník bodl ze zadního sedadla kuchyňským nožem a poté ji vyhodil na ulici. V nemocnici o život bojovala čtyři dny. Pachatele policisté vzápětí dopadli.
V květnu řešili kriminalisté v Šumperku případ šestadvacetiletého muže, který bodl svého otce loveckým nožem do zad. Muž útok přežil a skončil v péči záchranářů, útočník incident ohlásil na tísňovou linku.