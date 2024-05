Odpůrci centra pro bývalé vězně mají smůlu, k jeho zrušení není žádný důvod

Správní řízení vedl krajský úřad od konce února. Podle usnesení odboru sociálních věcí bylo zahájeno ve věci zrušení registrace sociálních služeb odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace, kterou získal spolek od krajského úřadu loni v září.

„Správní řízení ve věci zrušení registrace uvedených sociálních služeb bylo zahájeno z důvodu podezření, že účastníkem řízení nejsou plněny podmínky registrace sociálních služeb podle ustanovení zákona o sociálních službách,“ stojí v usnesení.

Podle dokumentu se správní řízení zaměřilo na zajištění personálních podmínek poskytovaných sociálních služeb, a to odborné způsobilosti pracovníků a jejich bezúhonnost. Na základě rozsáhlého dokazování se podle odboru neprokázalo, že by spolek Druhá míle podmínky pro registraci neplnil.

„Odpadl tak důvod, pro který bylo správní řízení zahájeno, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto správní řízení zastavit,“ uzavřel sociální odbor.

Pokud by spolek o registraci přišel, nemohl by poskytovat sociální služby, což by radikálně omezilo možnosti centra, které by tak nemohlo plnit zamýšlený účel. Nyní může naopak například žádat o dotace na provoz.

Zařízení získalo loni registraci, neboť splňovalo podmínky. „Rozhodování o registraci probíhá ve správním řízení a podmínky jsou taxativně stanoveny zákonem. Pokud je žadatel splní, krajský úřad nemá možnost oprávnění neudělit,“ komentoval to tehdy náměstek hejtmana pro sociální oblast Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

Mezi podmínkami podle něj nejsou například souhlasy obce, kraje či sousedů nemovitosti, v níž mají být sociální služby poskytovány.

Striktní režim a nonstop služba

Předseda spolku Druhá míle Milan Vašek rozhodnutí kraje přivítal. „Jsme velice rádi, že to, v co jsme pevně věřili a doufali, bylo naplněno. Docházíme tak s pokorou ke standardizaci a profesionalizaci v oblasti postpenitenciární péče, která je v České republice v pobytové formě minimálně realizovaná. A budeme přes všechny nelehké a složité úkoly službu zdokonalovat,“ řekl.

Do zařízení v budově Arcibiskupských lesů na okraji Svatého Kopečku nastoupil první z klientů letos 9. ledna. Smyslem centra je propuštěné vězně během ročního pobytu a sociální rehabilitace připravit na návrat do života.

V zařízení, kde působí čtyřiadvacetihodinová služba, mají muži striktní režim včetně vycházek. Sociální pracovníci jim pomáhají se životopisem, doprovázejí je na úřady, k dispozici mají psychology. Cílem je najít jim práci.

„Momentálně máme tři klienty a všichni pracují nejenom v práci, ale i ve svém volném čase,“ přiblížil Vašek.

Zázemí má v centru postupně získat až dvanáct vybraných klientů, každý z nich by zde měl zůstat rok. Mají být maximálně zapojeni do pracovních činností v zahradě areálu Arcibiskupských lesů, ale i na dalších místech.

Střechu nad hlavou by zde měli získat lidé, s nimiž odborníci dlouhodobě spolupracují. Z výběru jsou podle zástupce spolku vyloučeni propuštění vězni, kteří spáchali sexuální delikty, a lidé s psychiatrickými diagnózami.