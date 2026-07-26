SZ: Exšéf městské firmy v Hranicích ovlivnil zakázku na auta, zaplatí 200.000 Kč

Autor: ČTK
  8:52aktualizováno  8:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Bývalý ředitel městské společnosti Ekoltes v Hranicích na Přerovsku Jakub Horák dostal pokutu 200.000 korun za to, že podle soudu před dvěma lety ovlivnil veřejnou zakázku s cílem získat do svého užívání luxusní elektromobil Tesla za 2,1 milionu korun. Horák se k činu přiznal a okresní soud v Přerově schválil dohodu o vině a trestu, kterou s ním uzavřel státní zástupce. Napsaly to dnes Seznam Zprávy.

Do objednávky přidal vedle tesly ještě dvě elektroauta pro další zaměstnance Ekoltesu. "I tyto vozy byly předem vybrané a zakázka pro ně byla udělaná na míru," uvedl server.

Kriminalisté ze Šumperka se případem začali zabývat na podzim 2024 poté, co se ně obrátil starosta Hranic Daniel Vitonský (ANO). Na možné nesrovnalosti starostu upozornila členka finančního výboru Blanka Petrová (Nezávislí), která spravovala účetnictví místnímu autoservisu J-A Motors Group. Právě tato malá firma dodala tři auta v celkové hodnotě skoro tři miliony korun městské společnosti Ekoltes. Oba jednatelé - mechanici servisu - si přitom peníze na nákup zahraničních aut půjčili od rodiny a známých.

Horák se policii přiznal, že během přípravy technické specifikace a podmínek výběrového řízení sám na zahraničních prodejních portálech vytipoval a vybral celkem tři elektrovozidla, která by byla vhodná pro společnost Ekoltes.

Kriminalistům tvrdil, že chtěl, aby elektroauta měla odpovídající kvalitu - vůz Tesla vyšel podle Seznam Zpráv asi na 2,1 milionu korun, BMW i3 zhruba na 492.000 Kč a Dacia Spring na 290.000 korun.

BMW a dacii našel Horák v Německu, teslu v Belgii. Na dovoz vozidel do Česka si vybral servis J-A Motors Group. "Dle jeho vyjádření byla role společnosti v tom, aby zajistila dovoz jím vybraných elektrovozidel ze zahraničí a pak se přihlásila do výběrového řízení," popsali kriminalisté.

Dozorčí radě ani představenstvu městské společnosti, kde sedí i místní politici, na transakci nepřišlo nic divného, uvedly Seznam Zprávy.

Tři elektrovozy nakonec v Ekoltesu neskončily. Horák totiž udělal při specifikaci zakázky chybu. Vozidlo BMW bylo o čtyři měsíce starší, než jaký byl požadavek ve výběrovém řízení. Nové vedení podniku tak od smlouvy stihlo odstoupit, autoservis si vzal auta zpět a nakonec je o 50.000 dráž prodal jiné firmě, dodal server.

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