Táborů v Olomouckém kraji je letos podstatně méně, kontroly problémy neodhalily

Letošní táborová sezona v Olomouckém kraji je podle hygieniků zatím bez větších komplikací. Dosud nezaznamenali epidemie infekčních onemocnění ani mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím. Při kontrolách odhalili pouze jeden nedostatek v oblasti stravování, za který pořadateli tábora uložili pokutu 1000 korun, sdělila ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice (KHS) Markéta Koutná. Ve srovnání s předchozími lety je podle hygieniků na letních táborech o několik set dětí méně.
K polovině července evidovali hygienici v Olomouckém kraji 83 zotavovacích akcí ve 124 turnusech, kterých se účastní 7822 dětí. Pobytů s menším počtem dětí nebo v kratších termínech evidují devět v devíti turnusech s 221 dětmi. "Počet nahlášených akcí je nižší než v loňském roce 2025, kdy bylo k 15. červenci ohlášeno 90 zotavovacích akcí ve 135 turnusech, kterých se účastnilo celkem 8358 dětí," řekla dnes ČTK Koutná. Loni byl vyšší i počet kratších pobytů, bylo jich 17 ve 22 turnusech se 492 dětmi.
Hygienici se na táborech během léta zaměřují na dodržování hygieny ubytování, stravování i zásobování pitnou vodou. Dosud udělali 16 kontrol, z toho 14 na zotavovacích akcích a dvě na dalších dětských pobytech. "Neřešili jsme žádné mimořádné situace způsobené nepříznivým počasím, nevyskytla se ani žádná epidemie nebo zvýšený výskyt infekčních onemocnění," uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Dana Vránová.
Součástí kontrol na 11 táborech bylo také hodnocení jídelníčku. Hygienici se zaměřili na pestrost a vyváženost stravy, personálu doporučovali mimo jiné omezovat obsah soli v jídlech. Podle Vránové se provozovatelé stále víc snaží sestavovat jídelníčky v souladu se zásadami zdravé výživy a kromě bezpečnosti potravin věnují větší pozornost také jejich kvalitě a nutriční hodnotě.
V Olomouckém kraji se tábory pořádají nejčastěji na Šumpersku a Jesenicku. Podle organizátorů byla letos poptávka po táborech stále velká, mnoho osvědčených pobytových akcí bylo obsazeno záhy po zveřejnění. Ceny táborů zůstávají obdobné jako loni nebo zdražily o stovky korun. Za týdenní pobyt rodiče zaplatí kolem 5000 korun. Pořádající organizace využívají nejčastěji vlastní budovy a základny, zjistila ČTK.