Tomu odpovídá i rozsah investic v Přáslavicích. Armáda kvůli zavádění německých tanků Leopard a švédských bojových vozidel pěchoty CV90 modernizuje garáže, servisní objekty, manipulační plochy, logistické zázemí, energetickou infrastrukturu.
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Celkový objem investic se podle vojáků pohybuje v řádech miliard korun. Přesnou částku nechtěla mluvčí brigády Romana Spitzerová konkretizovat. „U části projektů stále probíhá výběr dodavatelů nebo příprava veřejných zakázek,“ poukázala mluvčí.
Nové požadavky na nejmodernější techniku
Modernizaci podle ní vyvolala okolnost, že současnou infrastrukturu vojáci budovali pro starší techniku, jako byly sovětské tanky T-72, které nahrazují právě modernější stroje Leopard. Investice se přitom netýkají pouze nových tanků, ale jde také o budování infrastruktury pro bojová vozidla pěchoty CV90 a další moderní techniku pozemních sil.
„Zavádění tanků Leopard a bojových vozidel CV90 přináší nové požadavky na rozměry objektů, únosnost konstrukcí, diagnostiku, údržbu i logistické zabezpečení. Aby bylo možné plně využít schopnosti nové techniky, modernizujeme také infrastrukturu, která její provoz podporuje,“ vysvětlila Spitzerová.
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16. června 2026
Proto proměnu prodělávají například garáže. Část stávajících objektů sice bude možné po technickém posouzení a nezbytných úpravách využívat i nadále, některé z nich si ale vyžádají rozsáhlou modernizaci nebo úplně novou výstavbu.
„Rozdíly souvisejí především s většími rozměry a hmotností vozidel, požadavky na servis, diagnostiku, bezpečnost provozu a manipulaci s technikou,“ objasnila mluvčí.
Zatímco modernizované tanky T-72M4 CZ váží přibližně 48 tun, hmotnost leopardů se podle konkrétní verze pohybuje přibližně od 55 do více než 60 tun. Armáda proto musí přizpůsobit nejen budovy, ale také manipulační plochy, komunikace a servisní zázemí. Moderní západní technika zároveň vyžaduje specializované diagnostické vybavení, nové servisní postupy, specifické náhradní díly a vyškolený personál.
„Leopardy i CV90 využívají specializované diagnostické systémy, servisní přípravky, manipulační zařízení a softwarové nástroje,“ upřesnila mluvčí s tím, že výhodou je fakt, že Leopard i CV90 jsou platformy široce rozšířené v armádách členských států NATO, které mají s jejich provozem velké zkušenosti.
Podle armády navíc modernizace nesouvisí pouze s nynějšími tanky Leopard 2A4. Současné projekty mají počítat také s budoucím zavedením modernější verze Leopard 2A8, která se má v následujících letech stát páteří českých tankových sil.
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Spitzerová další technologické úpravy v budoucnosti nevyloučila. V souvislosti s novou technikou stavební dělníci budují přibližně dvoukilometrovou páteřní komunikaci do Vojenského újezdu Libavá, která už je zčásti hotová, pro tanky, bojová vozidla pěchoty, vyprošťovací prostředky, tankové transportéry, logistická vozidla a další techniku.
Stavba proto musela zohlednit nejen vyšší hmotnost vozidel, ale také jejich rozměry, tlak na podloží a dlouhodobou odolnost povrchu. Součástí modernizace jsou podle armády také úpravy logistického a palivového zázemí, jejichž podrobnosti však ministerstvo z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.
Modernizace nebude otázkou několika měsíců. Podle armády jde o dlouhodobý projekt rozdělený do několika navazujících etap. Zatímco některé stavby už vznikly nebo se dokončují, další jsou teprve ve fázi příprav, projektování nebo výběru dodavatelů. Modernizaci kasáren pozorně sleduje také vedení obce Přáslavice, která je s armádou spjatá už téměř sto let.
„Jsme jedna z největších vojenských obcí na Moravě a soužití s armádou je pro nás realitou. Rozvoj posádky respektujeme a chápeme, že se musí modernizovat,“ uvedla starostka Jitka Ivanová (STAN). Obec podle ní vede s vojskem jednání o podobě některých staveb i budoucím využití okolního území. Připomínky se týkají například zachování rázu krajiny, omezení hluku nebo budování parkovacích ploch pro vojáky.
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„Snažíme se, aby se žilo co nejlépe oběma stranám – armádě i lidem v obci. Chceme, aby nové stavby co nejvíce respektovaly okolní prostředí, ať už jde o zeleň, nebo odhlučnění,“ vysvětlila.
Obecní silnice už nestačí
Významným tématem je také jediná příjezdová komunikace ke kasárnám, která je zatím v majetku obce. Podle starostky už nyní kapacitně naráží na své limity, a obec proto jedná s armádou o jejím převodu a následné modernizaci.
„Předpokládáme, že bude nutné silnici rozšířit a upravit. Zároveň ale trváme na tom, aby zůstala veřejně přístupná pro vlastníky okolních pozemků a lesů,“ podotkla starostka. Novou techniku si postupně osvojují vojáci.
Jednou z neobvyklých zkušeností pro posádky leopardů se v polovině června stal přesun tanků po dálnici D35, který umožnil řidičům vyzkoušet schopnosti strojů v podmínkách, s nimiž se při běžném výcviku v terénu nesetkávají.
„Musím říct, že je to zážitek, protože je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. Měli jsme možnost si jako řidiči vyzkoušet, k čemu je tento tank také uzpůsoben, tedy jízdu po komunikaci,“ svěřil se starší řidič tanku Jan Šrom. Podle něj se obrněnec při vyšších rychlostech pohybuje velmi svižně, zároveň ale posádky musejí počítat se silnými vibracemi. Vojáci během přesunu dosahovali rychlosti okolo 50 až 60 kilometrů za hodinu.