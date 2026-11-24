Zatímco u běžných dálkově ovládaných prostředků musí operátor neustále sledovat jejich pohyb a řídit je, v případě autonomního systému stačí robotu zadat cílové body. Vozidlo si samo naplánuje trasu a pomocí laserových senzorů mapuje okolní prostředí, vyhodnocuje průjezdnost terénu a vyhýbá se překážkám.
Teprve pokud narazí na problém, který nedokáže samostatně vyřešit, zastaví a umožní operátorovi převzít řízení. „Směřujeme k tomu, že chceme část té mise dělat prostřednictvím autonomie,“ vysvětlil Štěpán Konecký z Centra nasaditelných systémů a rozvoje technologií systémů velení a řízení Armády ČR.
Jeden člověk by tak podle něj mohl v budoucnu dohlížet například na dva až tři roboty současně a přebírat jejich řízení pouze v případě problémů.
Schopnosti vozidla, jehož platformu vyrábí společnost VOP CZ, výzkumníci prověřovali třeba na mezinárodních vojenských cvičeních v Portugalsku a Švýcarsku. Během zahraničních zkoušek robot absolvoval autonomní jízdy s nákladem o hmotnosti 555 kilogramů.
Odborníci zároveň ověřovali jeho schopnost pohybovat se bez využití satelitní navigace, jejíž signál může být na bojišti záměrně rušen. V testované konfiguraci vozidlo dokáže přepravit až 600 kilogramů nákladu.
„Důležité přitom není jen to, že robot určitou trasu projede, ale především to, aby jeho chování bylo spolehlivé, předvídatelné a bezpečné,“ uvedl Jan Faigl, vedoucí Laboratoře výpočetní robotiky FEL ČVUT.
Hrozby ze vzduchu mají rozpoznat akustická čidla
Díky laserovým dálkoměrům se vozidlo dokáže pohybovat i za úplné tmy. Komplikace však může způsobit například husté sněžení, při němž senzory mohou vyhodnocovat sněhové vločky jako překážky, nebo vysoká tráva.
Vedle zásobování jednotek či přepravy materiálu v nebezpečných oblastech by robot mohl v budoucnu sloužit také k rozmísťování speciálních akustických čidel. Na jejich vývoji pracuje tým Jana Holuba z katedry měření FEL ČVUT, který se původně zabýval především detekcí střelby. Nyní výzkumníci učí zařízení zjišťovat přítomnost a polohu dronů a s využitím umělé inteligence rozpoznávat podle zvuku také jejich typ.
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Robotičtí psi i autonomní vozítka. Armádním polygonem se proháněly drony
Další rozvoj čeká i testovací polygon u Lipníku nad Bečvou, který armáda vybudovala letos a na němž byl nyní veřejnosti představen TAROS. Podle Koneckého jím dosud prošlo kolem čtyřiceti bezosádkových prostředků, od kolových a pásových vozidel až po robotické psy.
V následujících letech chce armáda areál rozšířit o dráhu určenou speciálně k testování autonomie i nové zázemí pro operátory. Polygon slouží rovněž ke spolupráci s průmyslem a akademickou sférou. Zatímco výrobci podle Koneckého často usilují o co nejvyšší míru autonomie, pro armádu je zásadní především spolehlivost prostředků a jednoduchost jejich ovládání.