Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

„Mohu potvrdit, že vážně zraněná pacientka hospitalizovaná na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny zemřela v sobotu vpodvečer na následky utrpěných zranění,“ sdělil v pondělí iDNES.cz mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.
„Žena svému zranění bohužel v nemocnici podlehla. V jejím případě se tímto jedná o dokonanou vraždu,“ uvedla pak před polednem policie na sociální síti X.
Čtyřiačtyřicetiletá žena bojovala v nemocnici o život čtyři dny. Kriminalisté minulý týden informovali, že muž v úterý na čerpací stanici v Šumperku nasedl na zadní sedačky taxíku s úmyslem zmocnit se vozu, s nímž se rozhodl spáchat sebevraždu. O tu se v minulosti už několikrát neúspěšně pokusil.
Poté, co řidička i útočník dorazili k rybníku Benátky v odlehlé lokalitě, vzal pachatel kuchyňský nůž a bez varování bodl taxikářku do pravé části krku.
„Potom z auta vystoupil, bezvládnou řidičku vyvlekl z auta a pohodil ji na zem. Z místa činu následně odjel,“ uvedl šéf krajských kriminalistů Jan Lisický.
Úmyslně se pokusil srazit s protijedoucím autem
Vůz se později policistům podařilo vypátrat v obci Šumvald na Šumpersku, podezřelý se však pokusil ujet. „Vyrazil směrem k obci Dolní Libina a stále zrychloval. Rychlost se pohybovala přes 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Lisický s tím, že na dlouhém rovném úseku se ujíždějící řidič rozhodl přejet do protisměru a čelně se střetnout s protijedoucí octavií.
|
Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít
Díky pohotové reakci druhého šoféra se podařilo vyhnout čelnímu střetu, přesto došlo k vážné srážce obou aut. „Řidič octavie i devětačtyřicetiletá spolujezdkyně byli během nehody zraněni,“ poznamenal šéf krajské kriminálky s tím, že oba jsou naživu i díky bezpečnostním prvkům jejich vozu.
Obviněný je nyní ve vazbě, hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Podle informací policie v minulosti konzumoval drogy i alkohol a žil na okraji společnosti. K činům i svému záměru se přiznal, kriminalisty přitom zaskočil cynickým postojem.
„Při výslechu působil naprosto racionálním dojmem, s chladnou netečností popisoval veškeré detaily svého jednání. Bylo zřetelné, že jeho myšlenkové pochody, které směřovaly k usmrcení vlastní osoby, naprosto nebraly v potaz to, že by při tom mohl dojít k újmě kdokoliv jiný. A v případě, že to v potaz bral, bylo mu to naprosto jedno,“ podotkl Lisický.