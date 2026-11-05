Technologii pro krajské odpadové centrum v Olomouci dodá slovenská firma VÚMZ SK

Technologii pro připravované krajské odpadové centrum v Olomouci dodá slovenská společnost VÚMZ SK, zakázka má hodnotu 303 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Nová třídicí linka dokáže zpracovávat kromě komunálního odpadu také dřevo, objemný odpad a textil. Do plného provozu má být odpadové centrum uvedeno v roce 2028. ČTK to dnes sdělil ředitel Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje Pavel Polánek.
"Podařilo se nám vysoutěžit technologii za 303 milionů korun bez DPH, což je o 23 milionů méně než nejnižší nabídka v prvním kole veřejné zakázky. Navíc se nám podařilo dosáhnout téměř o deset procent vyšší účinnosti, což přinese úspory při provozu a zkrátí návratnost celé investice," uvedl Polánek. Vyšší účinnost podle společnosti umožní lepší využití zpracovávaného odpadu a získávání většího množství surovin pro další recyklaci.
Firma VÚMZ SK převzala od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje projektovou dokumentaci a pokračuje v přípravě. "Instalace technologie do haly by měla začít na konci roku 2027. Následovat bude zkušební provoz a plné spuštění odpadového centra plánujeme na rok 2028. Cílem je vybudovat moderní zařízení, které umožní zvýšení míry skutečné recyklace a další využití odpadů z celého kraje," podotkl projektový manažer Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje Lukáš Václavík.
Krajské odpadové centrum v Olomouci má ročně zpracovat až 40.000 tun odpadu. Půjde jak o vytříděný odpad z barevných kontejnerů, tak o směsný komunální odpad. Výstupem mají být suroviny určené k recyklaci a palivo pro výrobu elektrické energie a tepla. Na centrum bude navazovat síť překladišť, kam budou obce svážet odpad ze svého okolí. Odtud se má odpad hromadně přepravovat ke zpracování do olomouckého centra.
Od roku 2030 se výrazně zpřísní podmínky pro ukládání komunálního odpadu na skládky a využitelné odpady už nebude možné odstraňovat tímto způsobem. Zastupitelstvo Olomouckého kraje proto v roce 2018 schválilo založení akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, která má v příštích letech pro města a obce zajišťovat nakládání se zbytkovým komunálním odpadem. Pilířem systému bude odpadové centrum v Olomouci.