Telegraph Gallery představí videoinstalaci o válce jako akustickém stavu světa

Olomoucká Telegraph Gallery uvede v české premiéře projekt Repeat After Me II. Jde o audiovizuální videoinstalaci vytvořenou ukrajinským kolektivem Open Group, který se dlouhodobě z různých úhlů pohledu zabývá tématem války. Instalace původem lvovského kolektivu, která reprezentovala Polsko na mezinárodní přehlídce umění Bienále, neukazuje tentokrát válku jako vizuální událost, ale jako akustický stav světa. Videoinstalace, která je součástí letošního festivalu Ekologické dny Olomouc, bude poprvé představena 17. dubna, k vidění zde bude do 3. května, sdělila ČTK mluvčí galerie Markéta Kalousková.
Videoinstalace bude divákům nabídnuta v prostorách kinosálu Telegraphu, kde se podle pořadatelů známý formát karaoke mění v mrazivé svědectví o traumatu, paměti a mechanismu přežití. "Projekt Repeat After Me (2022 - 2024) vychází z teze, že válka dnes nepotřebuje obraz, aby byla přítomná, stačí jí zvuk. Zatímco obrazy konfliktu lze vytěsnit, zvuk zasahuje tělo dříve než racionální význam," uvedla mluvčí Telegraph Gallery.
Projekt je kolektivním portrétem svědků současné války na Ukrajině. Videa byla natáčena v letech 2022 a 2024; všichni protagonisté jsou civilisté-uprchlíci, kteří o válce vyprávějí prostřednictvím zvuků zbraní, které si pamatují, a následně vyzývají diváky, aby je spolu s nimi opakovali. Umělci používají formát karaoke, který je v tomto případ podle kurátorky Barbory Kundračíkové obrácen naruby. "Nejde o metaforu. Jde o instrukci. Opakování zde není hrou, ale vlastním mechanismem přežití. Stejně jako se jazyk učí opakováním slabik, učíme se nyní rozumět jazyku války - jazyku zvuků, které je nutné rozlišit, aby bylo možné utéct, skrýt se, přežít," uvedla kurátorka.
Divák není podle kurátorky nevinným pozorovatelem, ale je postaven před volbu: opakovat nebo mlčet. "V obou případech se stává aktivní součástí situace. Projekt neusiluje o soucit v měkkém slova smyslu, ale apeluje na pozornost," doplnili zástupci galerie.
Kolektiv Open Group založilo v srpnu 2012 ve Lvově šest ukrajinských umělců. V současnosti jsou jeho členy Yuriy Biley, Pavlo Kovach a Anton Varga. Skupina se soustředí na kolektivní práci a rozvíjí kolaborativní projekty koncipované jako takzvané otevřené situace, které zkoumají interakce mezi lidmi a konkrétními prostory. Skupina provozovala nezávislé umělecké prostory ve Lvově a získala řadu ocenění, její tvorba byla představena na řadě přehlídek v Evropě, USA a Asii.