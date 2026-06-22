Telegraph Gallery v Olomouci vystaví monumentální díla, otevře cyklus Signál

Rozsáhlý soubor monumentálních objektů a instalací od českých a slovenských autorů současného umění nabídne od čtvrtka olomoucká Telegraph Gallery. Výstavní projekt s názvem Signál představí unikátní soubor nadrozměrných děl, která svou velikostí i významem často přesahují hranice běžného soukromého sběratelství. Výstava potrvá do 24. září a je pátým projektem cyklu Signál, který představuje klíčová díla současného umění z posledních dekád, sdělili ČTK zástupci galerie.
Výstavní projekt se tentokrát zaměří na nadrozměrná díla vzniklá především po roce 1989. Návštěvníkům představí práce Krištofa Kintery, Jiřího Příhody, Mileny Dopitové, Romana Ondaka, Davida Možného či Anny Hulačové. Podle pořadatelů výstava ukazuje, že i rozměrné instalace mohou být součástí soukromého sběratelství a získávat nové významy mimo prostředí muzeí či galerií veřejných institucí.
"Výstavní řada Signál dlouhodobě představuje kurátorské výběry, které mají za cíl ukázat, že současné umění nemá hranice a divák by se neměl obávat žádných forem vyjádření. V rámci pátého pokračování tohoto cyklu záměrně vyjímáme monumentální instalace z jejich původního, často chladného muzejního prostředí a přenášíme je do komornějšího, bezprostředního kontextu Telegraph Gallery," uvedl kurátor výstavy Jan Kudrna. Doplnil, že na výstavě se setkají autoři různých generací i formálních přístupů, které však spojuje hlubší vnitřní filozofická struktura.
Vystavující autoři patří podle kurátora k pilířům současného českého vizuálního umění s výraznými mezinárodními přesahy. Kintera bude na výstavě zastoupen technologickým objektem Plumbař, chybět nebude ani dílo Billboard od Jiřího Příhody, jehož tvorba se pohybuje na pomezí sochařství a architektury. Zastoupen bude také slovenský konceptuální umělec Roman Ondak s dílem Morning.
Součástí expozice budou rovněž práce Davida Možného, Mileny Dopitové a Anny Hulačové. Dopitová představí objekt Čtyři helmy z cyklu věnovaného tématům tělesné hygieny a sociální identity. Hulačová bude zastoupena dílem Breakfast with a teenager, které navazuje na její dlouhodobý zájem o lidové tradice, venkovskou estetiku a archetypální motivy.
Výstava navazuje na předchozí projekty cyklu Signál, který galerie buduje na základě kurátorských výběrů ze sbírek Roberta Runtáka. Loňský ročník byl zaměřen na tvorbu 40 autorů z let 1979 až 1991. Podle pořadatelů patří tato soukromá sbírka k nejrozsáhlejším v Česku a zaměřuje se na českou i mezinárodní vizuální scénu od poválečného období po současnost.