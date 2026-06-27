Teplotní rekord padl na všech stanicích v Olomouckém kraji s dlouhodobým měřením

Na všech 11 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Olomouckém kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 27. červen. Na deseti stanicích byl překonaný rekord červnový a dvě stanice překonaly svůj absolutní rekord, řekl dnes ČTK pracovník ostravské pobočky ČHMÚ.
Nejvyšší teplotu dnes ze stanic, které měří teplotu alespoň 30 let, naměřili meteorologové v Přerově, kde bylo 36,9 stupně Celsia. Dosavadní rekord pro dnešní den činil 34,5 stupně a pocházel z roku 1885. Překonán byl i měsíční rekord z roku 2022.
V Prostějově dnes bylo až 36,8 stupně Celsia, padl tak denní rekord z roku 1935, kdy bylo 34,7 stupně Celsia. Měsíční rekord pro červen byl z 30. května 1950 a činil 35 stupňů. Ve stanici Olomouc - Holice dnes rtuť teploměru vystoupala na 36,6 stupně Celsia, dosavadní denní rekord 33,4 stupně byl z roku 1994. Překonán byl také měsíční rekord 35,3 stupně z 30. června 1947.
V celém Česku podle ČHMÚ překonalo nebo dorovnalo rekord pro dnešní den 91 procent stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření. Nový absolutní teplotní rekord pro ČR padl v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 40,8 stupně Celsia.
V neděli by teploty v regionu mohly ještě vystoupat, meteorologové očekávají denní maxima mezi 35 až 39 stupni Celsia.