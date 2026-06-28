Teplotní rekordy padly na všech 11 stanicích v Olomouckém kraji

Teplotní rekordy pro dnešní den padly na všech 11 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Olomouckém kraji, které měří teplotu alespoň 30 let. Na všech 11 stanicích byl překonán také měsíční rekord a na pěti z nich padl roční rekord, řekl dnes ČTK pracovník ostravské pobočky ČHMÚ.
V Prostějově dnes bylo až 38 stupňů Celsia, čímž byl překonán rekord pro dnešní den z roku 2017, který činil 33,1 stupně. Padl tam i měsíční rekord, šlo také o nejteplejší den za 55 let měření v Prostějově.
V Dubicku na Šumpersku rtuť teploměru vystoupala na 37,8 stupně Celsia. Dosavadní denní rekord činil 32,1 stupně a byl z roku 2017. Padl tam i měsíční a roční rekord, který byl ze 17. července 2007, a to 37 stupňů.
Meteorologové dnes naměřili 37,8 stupně Celsia také v Přerově, kde dosud platil denní rekord 32,9 stupně z roku 1994. Roční rekord tam překonán nebyl, činí 38 stupňů a je z 29. července 1921. Nejtepleji v kraji bylo dnes ve Šternberku, 39,1 stupně Celsia.
Teplotní rekordy v kraji padaly i v sobotu. V regionu bude teplo pokračovat i v pondělí. Podle předpovědi ČHMÚ bude 34 až 38 stupňů Celsia, odpoledne mohou být lokálně přeháňky nebo bouřky.