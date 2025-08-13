V centru Prostějova dělají nezletilí zakázané nákupy najisto, jinde chtějí občanku

V Prostějově se nepotvrdilo tvrzení, že vietnamští prodejci u tabáku a alkoholu věk kupujících ignorují.
Večerka U rybníka v ulici Na Hrázi je obchod na periferii druhého největšího města kraje. Prodejnu v oprýskaném domku provozuje vietnamská rodina. Místo budí dojem, že tady občanku nikdo chtít vidět nebude.
Pivo je v prodejně volně dostupné mezi nápoji. Figurant bere dvanáctistupňový Radegast v plechovce a míří k pokladně. Ačkoli má už dospělou postavu, obličej mu částečně kryje kšiltovka a nervózně nevypadá, situace se rychle obrací.
„Občanku máš?“ ptá se prodavač. Figurant se nenechá odradit a zkouší si ještě koupit aspoň červené cigarety Marlboro.
Ani tentokrát nepochodí a odchází. „Pro děti špatný, ne dobrý,“ vysvětluje muž za kasou.
Když věk nehraje roli
Do prodejny pojmenované Obchodní centrum na náměstí T. G. Masaryka šel Ondřej najisto. S kamarády ví, že tady problém nebývá. Stejně jako jinde je pivo v regálech a v bednách volně v prodejně, ostatní zboží nabízí prodejci za pultem.
Mladík se dotazuje obsluhy na příchutě jednorázových elektronických cigaret. Banánovou nemají, tak bere ananasovou. K tomu balení nikotinových sáčků. Vše jde hladce, problém však nastává při placení, jelikož tady berou jen hotovost.
Po výběru z bankomatu se do prodejny vrací a ani tentokrát nemá starší vietnamská prodavačka snahu kontrolovat věk. O uskutečněném prodeji se bavit nechce, navíc česky mluví špatně.
Ani účtenku za nákup za 280 korun zákazník automaticky nedostal.
„Vím, že tady se dá koupit ledasco. Už tu byla i několikrát policie, ale trvá to dál,“ poznamenává figurant Ondřej.
Bez občanky ani ránu
Zbývá navštívit rušné místo u autobusového nádraží. Tabák Valmont je typická moderní trafika v koridoru před vstupem do supermarketu, kde jsou tiskoviny a některé zboží jako nikotinové sáčky volně na jedné straně, zbytek je buď v pultu nebo za zády prodavačky.
Tvrdý alkohol, který je nyní cílem nákupu, figurant v nabídce rychle nenachází, a aby se hned neprozradil, říká si o cigarety. Prodavačka chce vidět občanku, kterou u sebe ale Ondřej nemá a je po nákupu.
„Nezletilí to tady zkoušejí hodně, o trochu víc kluci, ale jsem přísná a když mám podezření, že zákazník není plnoletý, požaduji ukázat doklady. Nenechám si dát pokutu,“ říká mladá prodavačka.
Popisuje, jak se děvčata zkoušejí nalíčit nebo si chlapci nechávají růst vousy, aby s neoprávněným nákupem uspěli.
Tady ale nepochodí. „Jednou po mně nezletilí chtěli v jiné prodejně, ať jim něco koupím. Odmítla jsem, jde o princip,“ říká trafikantka.
Následně přichází mladý muž, bere nikotinové sáčky a v ruce už rovnou drží občanský průkaz. Na první pohled není zřejmé, kolik mu může být let. Obsluha se tedy hned ptá po občance a až po ověření věku si bere peníze.
Ondřej ví, že kdyby chtěl, může si o nákup cigaret nebo alkoholu říct starším kamarádům, sám ale při návštěvě trafik naslepo spíš neuspěje.