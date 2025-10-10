Obce nesouhlasí s těžbou štěrkopísku, referenda dávají jasnou odpověď

Ondřej Zuntych
  6:22aktualizováno  6:22
Není z čeho stavět, chybí štěrkopísek i kámen, varují experti či stavbaři. Právě kvůli docházejícím zásobám surovin třeba pro dálnice D35, D55 či vysokorychlostní tratě přes Olomoucký kraj chce stát vyhradit nová ložiska jako strategicky významná, což by urychlilo povolování těžby. Obcím ale vadí, že s nimi stát nejedná.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Zdeněk NěmecMAFRA

Přitom jsou to už čtyři roky, kdy tovačovská radnice uspořádala se sněmovními volbami i místní referendum k otázce rozšíření těžby štěrkopísku a vzniku nového jezera na 61 hektarech mezi Tovačovem a Troubkami na Přerovsku. Rozhodovalo se o šestině území vlastněné městem. Lidé tehdy řekli silné ne, hlasování bylo platné a závazné.

„Pokud by ale například rozhodnutím vlády bylo vymezeno ložisko, zastupitelstvo s tím nic neudělá. I přes náš případný nesouhlas tak může v delším horizontu k těžbě dojít,“ tušil už před vyhlášením výsledků starosta Tovačova Marek Svoboda (KDU-ČSL).

ilustrační snímek

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Nyní to vypadá, že se jeho slova naplňují. V návrhu předloženém ministerstvem průmyslu a obchodu vládě je mezi novými ložisky štěrkopísku také „Tovačov 4“, tedy místním obyvatelům dobře známý prostor.

Materiál by našel uplatnění i při výstavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. „Nečekali jsme nic jiného, mluví se o tom dlouho. Ale když to vezmu z pohledu samosprávy – na co vlastně ta zastupitelstva máme? Je to o nás bez nás, informace jsme zatím dostali jen neoficiální,“ říká teď Svoboda.

Ačkoliv uznává, že v budoucnu by vytěžený prostor mohl sloužit k rekreaci a pomoct při případných povodních, dopady těžby v podobě hluku a prachu budou místní pociťovat dlouhé roky předtím. Navíc už teď tvoří polovinu tovačovského katastru vodní plochy.

Starostové chtějí bojovat

Mezi ložisky je také Žerotín–Liboš ležící mezi těmito obcemi na Olomoucku. „Olomoucký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatečně rozvinutou dopravní sítí, která brzdí jak hospodářský růst, tak efektivní logistiku,“ zdůvodňuje nutnost otevření dobývacího prostoru návrh nařízení vlády s důrazem na dokončení úseku dálnice D35.

Také v Liboši lidé před lety těžbu odmítli v referendu. Shodou okolností začátkem září krajský úřad prodloužil platnost souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu na životní prostředí z roku 2018, které nově umožňuje dobývání štěrkopísku do roku 2030.

Při vypořádávání námitek už před lety zpracovatel posudku odmítl, že by těžba měla významný vliv na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Protože místní jsou přesvědčeni o opaku, chce obec podle starostky Silvie Polánkové (nez.) se zařazením mezi strategické lokality bojovat.

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Na seznamu je i další výhradní ložisko štěrkopísku, a to Unčovice–Náklo na Olomoucku. Jde o rozšíření těžby za silnici k místní části Lhota nad Moravou do polí. Ani tam si lidé další pískovnu nepřejí, což dali najevo v referendu v roce 2022.

Návrh počítá i s otevřením kamenolomu na Přerovsku v lokalitě Střítež nad Ludinou – Okrouhlík. Ani na tamním obecním úřadě neznají podrobnosti, ačkoliv prosakovaly informace, že kvůli vysokorychlostním tratím může na těžbu v příštích letech dojít.

„Nikdo nás ale zatím k žádnému jednání nevyzval. Když chtějí něco budovat na našem katastru, měla by o tom obec vědět obec. Zrovna řešíme nový územní plán a sami nevíme, kde si můžeme dovolit dělat zastavitelné plochy, a kde ne. Je to docela náročné,“ říká starosta Stříteže nad Ludinou Radim Haitl (nez.).

Nejde o „automatickou těžbu“

Za zájmy obcí se postavil Svaz měst a obcí a také Sdružení místních samospráv, které s ministerstvem jednají. „Je naší povinností zajistit, aby hlas starostek a starostů byl slyšet a aby se s dopady na území samospráv opravdu počítalo,“ poznamenává předseda Svazu měst a obcí František Lukl (STAN).

Ministerstvo průmyslu a obchodu však upozorňuje, že status strategického ložiska neznamená automatickou těžbu. „Pokud by se k takovému záměru přistoupilo, obce zůstávají účastníkem řízení a Český báňský úřad posuzuje jejich vyjádření k žádosti o těžbu a veškeré další podklady,“ ubezpečuje mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Ministerstvo však považuje stanovení lokalit za jedinou možnost surovinové bezpečnosti. „Z celkových 242 využívaných ložisek stavebního kamene na našem území má zhruba 50 až 60 procent z nich životnost volných zásob maximálně deset let. Bez nových zdrojů bychom museli suroviny dovážet, což by zhoršilo dostupnost a výstavbu prodražilo,“ dodává Vošahlík.

Obce na Olomoucku se smiřují s rozšířením těžby štěrkopísku, hledají kompromis

Návrh vychází i ze závěrů studie dostupnosti kameniva pro dopravní stavby, kterou na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic zpracovala Těžební unie ve spolupráci s Českou geologickou službou.

„Otevření nových ložisek či rozšíření těch stávajících je ve veřejném zájmu, protože zajistí suroviny pro realizaci klíčových projektů z hlediska státu a jeho obyvatel. Rovněž distribuce strategických ložisek v celém území České republiky považujeme za účelnou, žádoucí a vyváženou,“ reagoval Svaz průmyslu a dopravy.

Těžba v katastru obcí je nepopulární

Na nepopularitu těžby v blízkosti obcí však ukázala i místní referenda, která vypsali v Třeštině a Bohuslavicích na Šumpersku spolu se sněmovními volbami.

V prvním případě řeklo ne otevření ložiska 93 procent zúčastněných voličů, v tom druhém přes 87 procent.

„Výrazný výsledek jsem očekával, protože tady máme špatnou zkušenost s bývalou těžbou nedaleko od nás. Nové ložisko by nás zahltilo dopravou, byť těžaři tvrdili, že by dopravu vedli jinudy. Ale tady není jiná varianta,“ tvrdí starosta čtyřsethlavé Třeštiny František Laštůvka (nez.). Podle něj je otázkou také vliv těžby na zdroj pitné vody z nedalekého vrtu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Nejsou praví! Ve kterých slavných scénách herci ukazují protetická přirození?

Nejen Lucius Malfoy ukázal na obrazovce svou hůlku. Jestli totiž někde na velikosti záleží, je to v Hollywoodu.

10. října 2025  5:59

Linka M: Když tě ulice srazí na dno, Nový prostor ti pomůže vstát. Už 25 let

Nový díl podcastu LINKA M vychází symbolicky v pátek 10. října – na Světový den bezdomovectví. Tentokrát si šéfredaktor Metra Petr Holeček povídá s dvěma ženami, které nejlépe znají sílu projektu...

10. října 2025

Poslanci STAN dnes vyberou šéfa klubu i nominanta na místopředsedu Sněmovny

Poslanci hnutí STAN dnes vyberou předsedu svého klubu, rozhodnout by měli také o svém nominantovi na místopředsedu Sněmovny. Starostové se na prvním povolebním...

10. října 2025,  aktualizováno 

Ústecké Činoherní studio uvede komedii Oidipus Utopia na motivy tragédie

Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede jako první premiéru 54. sezony komedii Oidipus Utopia. Její hlavní hrdina je člověk ze současnosti, který se snaží...

9. října 2025  19:07,  aktualizováno  19:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ochránci přírody sledují území u Senožat, výskyt medvěda tam potvrzený není

Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště...

9. října 2025  18:25,  aktualizováno  18:25

Pardubický soud vede insolvenční řízení s AZ Energies, firma dluží desítky milionů

Dodavatel energií AZ Energies se po krachu a postupném oznamování ukončení dodávek dostal do insolvenčního řízení. Ve čtvrtek ho s ním zahájila pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové....

9. října 2025  19:32

Mělník pokračuje v přípravě stavby skateparku, obnoví i park Na Podolí

Mělník pokračuje v přípravě nové pumptrackové dráhy a skateparku v lokalitě Na Podolí. V současnosti město pokračuje ve stavebním řízení. Hotovo má být příští...

9. října 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Mělník pokračuje v přípravě stavby skateparku, obnoví i park Na Podolí

Mělník pokračuje v přípravě nové pumptrackové dráhy a skateparku v lokalitě Na Podolí. V současnosti město pokračuje ve stavebním řízení. Hotovo má být příští...

9. října 2025  17:17,  aktualizováno  17:17

Propadák nedozírných rozměrů. Indiana Jones odešel s větším výpraskem, než se předpokládalo

Celovečerní snímek Indiana Jones odešel před dvěma lety z kinosálů ještě s větším výpraskem, než se původně předpokládalo. Mluví se o ekonomickém průšvihu století. Více o tématu přináší redaktor webu...

9. října 2025

Bluegrass ze severu vystoupí v Country clubu Lucie

Bluegrassové večery v novohradeckém Country clubu Lucie pokračují. Na pátek pozvali hostitelé BG Cwrkot severočeskou kapelu Modrotisk, jednu z nejlepších u nás.

9. října 2025  18:57

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Analýza keramiky odhalila podrobnosti o jídelníčku prvních Slovanů

První Slované na českém území nejčastěji jedli proso a med a pili mléko. Jejich jídelníček je odlišoval od Germánů, kteří si potrpěli na vepřové maso. Analýzou...

9. října 2025  17:09,  aktualizováno  17:09

Ochránci přírody sledují území u Senožat, výskyt medvěda tam potvrzený není

Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště...

9. října 2025  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.