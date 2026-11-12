Diamo: Těžba zlata u Zlatých Hor by mohla regionu přinést stovky milionů korun

O situaci informoval vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Podle první části studie proveditelnosti zadané podnikem Diamo má obnovení těžby zlata ekonomický potenciál. Z ložiska u Zlatých Hor lze ročně získat zhruba 620 kilogramů tohoto vzácného kovu.
Za deset let plánované těžby by tam tedy bylo možné vytěžit 6,2 tuny zlata z odhadovaných 11 tun geologických zásob. Při aktuálních cenách na světových trzích by 6,2 tuny zlata mělo tržní hodnotu přibližně 17,9 miliardy korun.
Před obnovením těžby je nutné zpracovat podrobnější studii a posoudit vliv záměru na životní prostředí. Následovala by povolovací řízení a územní plánování. Zastupitelé Zlatých Hor loni záměr obnovit těžbu zlata odmítli. Starosta Milan Rác dnes nechtěl předběžné propočty ekonomického přínosu těžby pro horský region komentovat.
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Odborníci podle Šmehila pokračují u Zlatých Hor v geologickém průzkumu, který má Diamo povolený do roku 2029. Údaje využijí k dokončení výpočtu zásob zlata a dalších kovů v ložisku. Studie má být hotová příští rok a bude z ní zřejmé, zda obnovení těžby zlata bude ekonomicky a technicky proveditelné. Příští rok by Diamo mohlo mít pohromadě i podklady pro posuzování vlivů projektu na životní prostředí v procesu EIA.
Obnovení těžby by podle předběžných propočtů vytvořilo v regionu přibližně 120 pracovních míst. Zlaté Hory by mohly z povinných úhrad za dobývání nerostů, dobývacího prostoru a daně z nemovitosti získávat přibližně 8,4 milionu korun ročně, sousední Heřmanovice 2,9 milionu korun.
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Z ložiska u Zlatých Hor lze ročně vytěžit přibližně 200 tisíc tun rudy. Kromě 620 kilogramů zlata by z ní bylo možné získat zhruba 1 556 tun zinku a 265 tun mědi ročně. Za deset let by tak produkce činila 15 560 tun zinku a přibližně 2 650 tun mědi. Geologické zásoby v ložisku činí podle podniku Diamo přibližně 26 013 tun zinku a 5 642 tun mědi. Průzkum prověřuje také přítomnost galia.
V případě obnovení provozu se mají zlato a další kovy dobývat pod zemí u Zlatých Hor pomocí vrtání a odstřelů. Vytěžená ruda by se zpracovávala především v bývalém průmyslovém areálu Rudných dolů. Studie nepočítá s použitím kyanidu, prověřuje například využití glycinu a dalších postupů při získávání kovů.
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31. srpna 2018