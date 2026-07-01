TI podala podnět kvůli zakázce na úklid městských budov v Prostějově

Protikorupční organizace Transparency International (TI) podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli zakázce na úklid městských budov v Prostějově. ČTK to sdělil právník organizace Jan Dupák. Podle TI cena zakázky vzrostla postupně na několikanásobek ceny, která vzešla ze soutěže. Zakázku získala firma IF Facility ze svěřenského fondu, z nějž může mít finanční prospěch poslanec a místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala. Ten prošetření antimonopolním úřadem vítá, řekl dnes ČTK. Cena zakázky podle něj rostla na základě inflační doložky či inflačního koeficientu a zvyšování minimální mzdy.
Primátor Prostějova František Jura (ANO) řekl serveru Seznam Zprávy, že zakázka je v pořádku. IF Facility podle Seznam Zpráv získala v roce 2017 od Prostějova zakázku na úklid městských budov za 1,37 milionu korun ročně. Osmi dodatky z let 2018 až 2024 se cena za roční úklid zvýšila na 3,88 milionu a město celkem vyplatilo 29,6 milionu. Kdyby se cena nezvýšila, zaplatil by Prostějov za osm let firmě za úklidové služby 11 milionů.
Fiala dnes řekl ČTK, že Rodinný průmyslový a vzdělávací svěřenský fond založil a vložil do něj majetek, který vznikl podnikáním od roku 1993. "S tímto majetkem zacházím striktně v rámci zákona a nejsem v žádném střetu zájmů," zdůraznil. "Ano, všech firem," odpověděl na otázku, zda je beneficientem svěřenského fondu, kam spadá i IF Holding včetně IF Facility. Dodal, že benefity může čerpat, pokud nějaké vzniknou a fond o výplatě rozhodne. "A co se týče Transparency International, to je jejich právo to šetřit, jestli to bude šetřit ÚOHS, ať to vyšetří, já budu jenom rád a potom se můžeme podívat, jaké budou výsledky toho šetření," uvedl.
Prostějovský magistrát zvyšování ceny odůvodňoval například rozšířením úklidu o další budovy nebo růstem minimální mzdy.
"Ani při použití všech zákonem připuštěných způsobů navýšení ceny z vysoutěžené zakázky se ani vzdáleně neblížíme k navýšení ceny v takovém rozsahu," uvedl právník TI Dupák. Podstatná část zvýšení ceny zakázky v hodnotě mezi deseti a 20 miliony korun podle TI nemá oporu v zákoně. Protikorupční organizace proto požádala ÚOHS, aby počínání radnice přezkoumal. V podnětu se zaměřuje na to, zda cenové dodatky smlouvy odpovídaly zákonu o zadávání veřejných zakázek.
"Mohu potvrdit, že jsme podnět obdrželi a prověřujeme jej," řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
Podle primátora Jury dodatky splňují zákon, o vypsání nové soutěže město neuvažuje. "Služba je dlouholetá, je s ní spokojenost a pořád je to v rámci zákona," řekl Jura serveru Seznam Zprávy. Fialu zná, ale tuto službu pro město s ním nikdy neřešil, uvedl. Prostějovský rodák Fiala byl v minulosti městským zastupitelem, v letech 2002 až 2006 také radním Prostějova tehdy za ODS. Nyní je členem zastupitelstva Olomouckého kraje za koalici SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.
Fiala byl stoprocentním majitelem IF Facility v letech 2012 až 2014. V červnu 2014 se vlastníkem IF Facility stala firma IF Holding založená na jaře stejného roku. Do října 2014 stál v čele jejího představenstva Fiala. Nyní je podle obchodního rejstříku jediným společníkem IF Holdingu přes další firmu Michaela Peštová jednající jako správce na účet fondu Rodinný průmyslový a vzdělávací svěřenský fond.