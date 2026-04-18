Tisk: Soudkyně prostějovského soudu řídila opilá, hrozí jí kárné řízení

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta a v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.
Soudkyně s dvacetiletou praxí, která se podle tisku sama specializovala na dopravní nehody, je v současnosti v pracovní neschopnosti. "Dnes jsme s místopředsedou soudu a paní soudkyní situaci probírali. Pro mě je to věc, která se nesmí stát. Budou ji řešit orgány činné v trestním řízení, já mám kárnou pravomoc a budu to řešit po této linii. Je to vážný prohřešek. Z mého pohledu jsou dvě možnosti, buď odvolání z funkce, nebo vysoké srážky z platu," řekl Jurtík v pátek serveru Hanácká drbna.
Soudkyně podle předsedy soudu situace lituje a chce ji řešit. Obrátí se proto na odbornou pomoc, nyní je v pracovní neschopnosti. "Její práci musí převzít stávající trestní soudci, vyřešíme to změnou rozvrhu práce. Nějak se s tím musíme vypořádat. Je zařazena na trestní úsek včetně specializace na dopravní nehody, takže uvidíme, jak to celé dopadne, ale pokud by se vrátila, dopravní nehody by už soudit nemohla," doplnil Jurtík.
Nehodu ve Slatinkách potvrdila také policie, bližší informace k ní neuvedla. V případě prokázání viny by se řidička podle podle serveru iDNES.cz dopustila minimálně trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V takovém případě hrozí zákaz činnosti, peněžitý trest, případně trest odnětí svobody až na jeden rok, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.