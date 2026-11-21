Výroční přednášku k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity Josefa Ludvíka Fischera letos přednese jeden z nejvýznamnějších českých fyziků současnosti Tomáš Jungwirth. Odborník na spintroniku, spoluobjevitel altermagnetismu se zaměří na vývoj počítačových pamětí a technologické změny v ukládání dat. Přednáška s názvem Největší revoluce v nejmenší jednotce čipu - v jednom bitu bude 26. listopadu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, sdělili ČTK zástupci univerzity.
Jungwirth posluchačům přiblíží fyzikální principy ukládání a zpracování dat v počítačích a mobilních telefonech. Vysvětlí také fungování spintronických pamětí, které využívají magnetické vlastnosti materiálů. Tyto technologie se uplatňují v pokročilých čipech a představují jednu z cest, jak překonat fyzikální a ekonomické limity další miniaturizace polovodičových součástek, uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.
Jungwirth vede Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Působí také jako profesor na univerzitách v britském Nottinghamu a japonském Tohoku.
Patří mezi spoluobjevitele spinového Hallova jevu, na jehož základě se průmyslově vyvíjí nová generace rychlých spintronických pamětí určených pro procesorové čipy. "K jeho dalším významným výsledkům patří spoluobjev altermagnetismu, nové formy magnetismu, která otevírá možnosti výzkumu a technologického využití magnetických materiálů," doplnil Havrlant. Za tento objev získal společně s kolegy cenu Europhysics Prize 2026 Evropské fyzikální společnosti. Je rovněž držitelem dvou grantů Evropské výzkumné rady, Ceny Nadace Neuron, Národní ceny vlády Česká hlava a státního vyznamenání Medaile Za zásluhy.
Tradice výročních přednášek k poctě Josefa Ludvíka Fischera sahá do roku 1994. První se konala u příležitosti 100. výročí narození prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Každoročně ji přednášejí významné české či zahraniční osobnosti z různých vědních oborů, které vybírá univerzitní komise.