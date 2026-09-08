Tragická nehoda. Řidič při předjíždění nepřežil střet s náklaďákem v protisměru

Autor: zun
  11:12aktualizováno  11:12
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Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi Kojetínem a Popůvkami na Přerovsku. Řidič Škody Octavia tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem. Na následky zranění na místě zemřel. (7. září 2026) | foto: Policie České republiky

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala v pondělí odpoledne u Kojetína na Přerovsku. Řidič škodovky tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s jiným nákladním vozem a na místě na následky zranění zemřel.

Šestapadesátiletý řidič Škody Octavia jel podle policie ve směru z Kojetína na Popůvky.

„Při předjíždění před sebou jedoucího nákladního vozidla přejel do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem jedoucím v opačném směru. I přesto, že řidič protijedoucího nákladního vozidla vybočil vpravo a snížil rychlost, střetu nedokázal zabránit,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi Kojetínem a Popůvkami na Přerovsku. Řidič Škody Octavia tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem. Na následky zranění na místě zemřel. (7. září 2026)
Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi Kojetínem a Popůvkami na Přerovsku. Řidič Škody Octavia tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem. Na následky zranění na místě zemřel. (7. září 2026)
Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi Kojetínem a Popůvkami na Přerovsku. Řidič Škody Octavia tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem. Na následky zranění na místě zemřel. (7. září 2026)
Policie vyšetřuje tragickou dopravní nehodu, která se stala na silnici mezi Kojetínem a Popůvkami na Přerovsku. Řidič Škody Octavia tam předjížděl nákladní auto, v protisměru se ale čelně srazil s protijedoucím nákladním vozidlem. Na následky zranění na místě zemřel. (7. září 2026)
4 fotografie

Náraz osobní vozidlo odhodil do pole vedle silnice. „Jeho řidič bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě události zemřel,“ dodala Zajícová.

Hmotná škoda je předběžně odhadnuta na půl milionu korun. Výsledek dechové zkoušky u řidiče nákladního vozidla vyšel negativní.

„Z důvodu řádného objasnění této nešťastné události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti,“ doplnila policejní mluvčí.

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