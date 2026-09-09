Nehoda se stala na silnici mezi obcemi Žešov a Vranovice na Prostějovsku. „Při vyhýbání se protijedoucímu nákladnímu vozidlu najel mladý řidič s traktorem značky Panter až příliš vpravo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Při havárii si mladík způsobil zranění lehčího rázu. „Dechová zkouška byla u řidiče negativní,“ uvedla Zajícová. „Po dobu vyprošťování pracovního stroje byla komunikace uzavřena,“ dodala.
Policisté nakonec s řidičem traktoru vyřešili nehodu na místě. „Došlo k projednáním na místě s uložení blokové pokuty,“ uzavřela policejní mluvčí.