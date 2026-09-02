„Kontrola trávníku proběhla špičkovým vybavením. Pomocí speciální techniky se například simuluje pohyb hráčů po hřišti. Zjišťuje se také, zda trávník netrpí chorobami, druhové složení, vodopropustnost, tvrdost, valivost míče, výška seče a další aspekty,“ vyjmenoval hlavní trávníkář Sigmy Dušan Romanovský.
Kontroly hřišť se provádějí dvakrát za sezonu. „Pro kluby jde o cennou a profesionální pomoc. Dostáváme zpětnou vazbu a rady od špičkových odborníků z Anglie,“ dodal Romanovský.
Společnost ProPitch byla zodpovědná například za kvalitu trávníků na nedávném mistrovství světa.
Na současném pažitu hrají fotbalisté Sigmy od března tohoto roku, kdy byl položen nový travní koberec z Maďarska vypěstovaný čistě z lipnice luční. Vedení Sigmy se tehdy rozhodlo reagovat na poničený trávník a obratem pořídilo nový. To se vyplatilo.
„Nemůžeme hrát fotbal na poli. Na těchto terénech nastupovat nechceme,“ poznamenal tehdy předseda Sigmy Ondřej Navrátil.
Sečení každý den
Co přesně dnes péče o trávník na Andrově stadionu obnáší? „Trávník sečeme každý den ručními vřetenovými sekačkami na 23 milimetrů. Rovněž provádíme pravidelnou vertikutaci, aerifikaci, hnojení, dosévání a postřiky. Tohle všechno je základ. Hřiště také procházíme a zapravujeme pozápasové nerovnosti,“ popsal Romanovský.
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Trávníkář Sigmy ovšem upozornil, že do budoucna bude nutná celková rekonstrukce hrací plochy. „Prioritní součástí projektu je instalace moderního zavlažovacího systému zajišťujícího optimální pokrytí celé plochy a efektivní hospodaření s vodou,“ citoval klubový web Sigmy technického a provozního manažera klubu Miroslava Jeslíka.
„Musíme holt na základě klimatické zkušenosti – vysoké teploty, sucho, hra v zimních měsících, kdy není vegetační období – usilovat o nutné další technologické zlepšení,“ dodal Jeslík.
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6. března 2026