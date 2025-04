Prostějov chce trhy jako v metropolích, inspiruje se v Praze či Paříži

Projekt je hlavním bodem územní studie prostějovského magistrátu, která se soustředí na změny v centru města. Původní budova tržnice dlouhodobě nevyhovovala potřebám zásobování a skladování potravin, a tak se město rozhodlo ji loni v dubnu zbourat.

Stánky na zboží zůstaly na místě, které trhovci využívali už před demolicí. To je však jen provizorní řešení, podle dlouhodobých plánů zde má vyrůst nová zástavba, která okopíruje polohu starých budov bývalé židovské čtvrti.

Radnice tak přišla s návrhem přesunu tržiště z Uprkovy ulice na nedaleké náměstí Svatopluka Čecha. Prostějov je známý systémem propojených menších náměstí v centru a právě tomuto prostoru by chtěl ve spolupráci s architekty dát nové využití při pořádání trhů.

To by ovšem znamenalo výraznou proměnu náměstí, které se momentálně s trávníkem po celé ploše a vzrostlými stromy podobá spíše menšímu parku.

Město argumentuje, že podle odborného posudku je většina dřevin ve špatném stavu. „Ze stávajících stromů jsou dlouhodobě perspektivní tři,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Původní výsadbu nahradí beton

Stromy tedy plánuje magistrát vykácet a trávník nahradit betonovým prostranstvím. Doprovodí je ale nové stromořadí, které bude co do počtu kusů dřevin přibližně odpovídat původnímu stavu. A právě pod vysazenými stromy má fungovat nové tržiště.

„Díky novému uspořádání se na náměstí mohou několikrát týdně pořádat trhy, ve zbylém čase můžou prostor využít občané pro posezení na lavičkách ve stínu pod stromy,“ přibližuje mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Město na základě územní studie plánuje letos zadat architektonickou soutěž. „Definitivní podoba projektu může být zpracována během zhruba čtyř let,“ podotýká Rozehnal.

Ze strany opozice zní kritika zejména kvůli likvidaci trávníku o rozloze asi 60 metrů čtverečních. „Hlavním zájmem vedení města by mělo být udržení zelených ploch,“ poukazuje zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

Výměna zatravněného prostoru za beton a vysazení nových stromů, kterým bude trvat, než vyrostou, je podle ní chyba. Centrum města tím totiž přijde o další z mála míst, kde je v letních měsících možné se schovat před sluncem.

Jílková soudí, že náměstí by šlo využít jiným způsobem, navrhuje například vysázení dalších stromů podél promenády a tím vznik krátké aleje. „Další alternativou je pobytový park, kam budou občané rádi chodit,“ dodává s tím, že vyměnit je třeba jen nevyhovující dřeviny.

Magistrát projekt hájí

Magistrát trvá na tom, že jeho plán bude mít pozitivní dopady. „Nové stromy naopak mohou klima v centru zlepšit, protože se bude pracovat s novějším systémem zadržování vody v prokořenitelných buňkách,“ vysvětluje Gáborová.

Návrh nepřivítali s nadšením ani někteří trhovci, i když z jiného důvodu. Oblast nového tržiště je totiž dispozičně úplně odlišná od současného provizorního prostoru.

V něm mohou mít prodejci po celou dobu přímo u stánku dodávku s výrobky, v bezprostředním okolí je navíc velké parkoviště, kde nechávají auta kupující.

Vizualizace nové prostějovské tržnice.

„Parkování je pro nás zásadní, to samé platí i pro kupující. Na trh chodí spousta seniorů, pro které je důležité moci zaparkovat poblíž a odnést si těžkou zeleninu nebo ovoce přímo do auta,“ popisuje trhovec Jaroslav Mlčoch. I z tohoto důvodu považuje současné provizorní řešení za nejlepší možné.

„Lidé jsou na to zvyklí. Dřív sice býval trh na náměstí, ale bývalo to hlavní náměstí. Náměstí Svatopluka Čecha je malé, ze tří stran ohraničené budovami a navíc je parkovacích míst v okolí opravdu málo,“ lamentuje Mlčoch, podle něhož by tím utrpěla návštěvnost tržiště.

Zůstaňme, kde jsme, říká trhovec

Magistrát ujišťuje, že pro auta prodejců i zákazníků bude zajištěný dostatečný prostor. „V návrhu studie došlo k navýšení parkovacích míst. Trhovci budou moct umístit auta na patnácti veřejně nepřístupných místech za sloupky v úseku Demelova–Netušilova, dalších pět míst bude vyhrazeno v prodloužení Netušilovy ulice v době konání trhů.

Dle uspořádání stolů či stánků bude možné u zhruba poloviny trhovců přistavit automobil a přímo z něj místo obsloužit, vše bude záviset na aktuálním provozním režimu. Zákazníkům bude k dispozici přilehlé kapacitní parkoviště na náměstí E. Husserla,“ vyjmenovává Gáborová.

Ani další oslovení trhovci však na návrhu prozatím pozitiva nevidí. Podle Víta Trzaskalíka je také otázkou, jak se v případě nové tržnice změní cenové podmínky pro prodejce. „Pokud značná část trhovců prodává své přebytky ze zahrady, těžko by mohli na případné zvýšení cen reagovat,“ nastiňuje obavy.

Jeho kolega Mlčoch za dostačující řešení považuje zastřešení stávajících stánků a jejich ponechání na stejném místě. „Byla by to pro všechny strany nejlevnější varianta, kterou by ocenili i kupující,“ konstatuje s tím, že město by mohlo ušetřené finance vynaložit na jiné projekty související s modernizací oblasti náměstí.

Předpokládaná výše nákladů na vybudování nové tržnice ani poplatků za pronájem místa na prodej zboží zatím není veřejně známa.