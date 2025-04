Koncerty, kavárna či skatepark. Olomouc znovu zkouší proměnit a oživit tržnici

„Stávající využití plochy, která zahrnuje především zeleninové tržiště a parkovací plochy, již neodpovídá prestižní poloze na hranici historického jádra města, při jedné z hlavních městských tříd,“ shrnula mluvčí města Lenka Jedličková.

Studie bude vznikat letos, s prvními viditelnými změnami se počítá v druhé polovině příštího roku. Hlavním cílem úpravy je vrátit lokalitě reprezentativní charakter a vytvořit místo, kde se rádi zastaví místní i návštěvníci.

Tržnice je totiž sice malý dopravní uzel a lidé tudy procházejí mezi centrálními náměstími a nákupním centrem Šantovka, důvodů zastavit se ale kromě středečních a sobotních trhů moc nemají.

„Studie se zaměřuje na různé aspekty využití prostoru, od materiálů až po možnosti výsadby zeleně a mobiliáře. Zachovány zůstanou tradiční tržní stoly, které budou nově uspořádány a doplněny stromy, čímž vznikne příjemná atmosféra pro trhy, kulturní akce nebo jiná setkání,“ vysvětlila Jana Křenková z kanceláře architekta města.

Zázemí poskytnou kontejnery

Betonové stoly u historické budovy tržnice návrh architektonické kanceláře M2AU přesouvá více k hlavní třídě, krýt by je mohly plachty i nové stromy. Uvolněné prostranství bude sloužit pro kulturní a společenské akce nebo sezonní atrakce, jako je ruské kolo či kluziště.

Tržiště má nově od dnešního parkoviště oddělovat sestava kontejnerů uzpůsobených jako zázemí, tedy například toalety, kavárna nebo sklad. Uspořádání míst pro auta bude dál na trojúhelníkovém půdorysu, nicméně v kultivovanější podobě a kryté stromy. Podél okraje parkoviště povede do Bezručových sadů cyklostezka, která přímo naváže na loni rozšířenou stezku ze Smetanových sadů.

Pod lávkou do Šantovky už také nebudou parkovat auta, slepý konec Kateřinské ulice dostane lavičky a skateboardové překážky, kterých je ve městě nedostatek. Počet parkovacích míst nicméně zůstane zhruba stejný.

Naopak se zapojením historické budovy z konce 19. století zatím radnice nepočítá. V posledních letech je prázdná a majitel ji nabízí k prodeji, město ale nyní zájem nemá.

„Není to vyloučené, ale ani není na stole, že bychom o jejím nabytí uvažovali. Cena je příliš vysoká, zhruba 50 milionů korun samotný nákup a odhadem dalších 80 až 100 milionů by stála rekonstrukce,“ řekl investiční náměstek primátora Miloslav Tichý (ANO).

Kdo bude správcem, zatím není jasné

Proměna místa bude rozdělena na tři etapy. Úpravy tržiště, parkoviště a okolí budovy vyjdou zhruba na 28 milionů korun, následovat mají práce v ulicích Aksamitova a Kateřinská za šest milionů, parčík u vody a sportovní zázemí pak představují přibližně pětimilionovou investici.

Od února 2022 je správcem tržiště městská akciová společnost Výstaviště Flora Olomouc, což se může změnit.

„Jsou dvě možnosti provozu, které nyní zvažujeme. Jednou je koncesní řízení na budoucího provozovatele i investora do prostor. Pokud by se nám ho nepodařilo sehnat, staralo by se o provoz město a správa by s největší pravděpodobností zůstala Floře,“ nastínil Tichý.

Jestliže město soutěž vypíše, přihlásí se minimálně Olomoucký spolek okrašlovací. „Účastnili bychom se ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství,“ sdělil předseda spolku Richard Benýšek.

Spolek už se o stejnou roli ucházel před čtyřmi lety, tehdy se do výběru na koncesionáře přihlásil jako jediný. Město ho ale z administrativních důvodů vyloučilo, řízení zrušilo a tržnici pak dalo na starost Floře. Společnost zbourala dřevěné stánky, vyměnila odpadkové koše nebo vyčistila stoly, větší zásahy ale mají přinést až chystané úpravy.

Předtím měl více než deset let místo v pronájmu podnikatel Richard Morávek spojený s velkými projekty v okolí, jako je nákupní Galerie Šantovka, bytová výstavba nebo chystané ubytování pro studenty za blízkou sokolovnou. I on postupně představil studie na zkrášlení a lepší využití prostoru za desítky milionů korun, podle svých slov ale s vedením Olomouce nenašel společnou řeč.