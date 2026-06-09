Vedení Olomouce i úředníci se poslední roky snaží místo spojující centrum a obchodní centrum Šantovka zatraktivnit. „Prostor dnes slouží nejen jako tržiště, ale i jako parkoviště či plocha pro kolotoče, přičemž jeho celkové uspořádání, technický stav i kvalita veřejného prostoru nevyužívají plný potenciál místa,“ popsala již dříve Jana Křenková z Kanceláře architekta města.
Na pondělním olomouckém zastupitelstvu kvůli tomu vystoupila autorka petice Petra Hradilová. Ačkoli sama považuje revitalizaci místa za potřebnou, k záměrům města jí chyběly podle jejích slov jasné informace. Proto se obrátila na představitele radnice a nakonec začala sbírat podpisy lidí se stejným názorem. Tedy že změny mohou přinést i hodně problémů.
„Trhy jsou motorem veřejného prostoru“
„Tržiště není prázdná městská plocha, která hledá využití. Není to eventový prostor, je to specifický městský organismus. Trhy mají přirozeně navazovat na budovu tržnice, nebýt od ní oddělené velkou reprezentativní plochou. Trhy nejsou doplněk veřejného prostoru, jsou jeho motorem,“ řekla.
Hlavní obavy pramení z návrhu přesunout desítky betonových prodejních stolů z místa vedle budovy tržnice více na okraj prostoru směrem k rušné třídě Svobody.
„Chci vás poprosit, abyste před definitivním rozhodnutím znovu zvážili umístění tržiště a jeho vztah k historické budově tržnice. Přijďte v sobotu na tržnici. Ne na prezentaci projektu, přijďte mezi lidi, poslechněte si jejich rozhovory, sledujte, jak se zde potkávají generace a jak místo skutečně žije,“ sdělila na jednání Hradilová.
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Nechceme úpravy tržiště, bojují lidé peticí. Místo nebude horší, zní z radnice
„Lidé si odtud neodnášejí jen zeleninu, ovoce, maso a kávu. Odnášejí si také zážitky, vztahy a emoce. V době, kdy se stále více věcí odehrává online a mezilidské vztahy se vytrácejí z veřejného prostoru, mají místa přirozeného setkávání mimořádnou hodnotu,“ apelovala autorka petice. Razantní změny podle ní mohou z místa udělat jen „venkovní supermarket“.
Hradilová připomenula, že dlouho nevyužívaná budova má nového majitele. Dosavadní vlastníci zde uvažovali o zřízení moderní tržnice, nakonec na to ale nikdy nedošlo. Trhovci věří, že teď by konečně mohla přijít změna.
„Nový vlastník má vztah k zemědělství a lokální produkci. Do budoucna zde chce vybudovat živou městskou tržnici a o to více se nabízí otázka, zda není vhodné s ním koordinovat podobu venkovní plochy. Poprvé se otevírá možnost řešit tržnici jako celek, tedy budovu i veřejný prostor společně. Vzniká i spolek pro olomoucké tržiště, který spojuje aktéry,“ uvedla Hradilová.
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Koncerty, kavárna či skatepark. Olomouc znovu zkouší proměnit a oživit tržnici
Budovu z konce 19. století poslední majitel nabízel za přibližně 50 milionů korun. Nedávno ji koupil podnikatel Ilja Spurný, jemuž patří například olomoucká poliklinika SPEA či zemědělská společnost Statek Nový Dvůr.
„S majitelem jednáme. Je na začátku procesu, bude vybírat architekta na studii, revitalizace budovy je na více let. Jeho požadavky zatím jsou, aby byly prodejní stoly u budovy a výrazně posilněné parkování zákazníků,“ reagoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), který se stará o architekturu a urbanismus.
Zároveň s trhy skatepark i lepší přístup k vodě
Parkování na ploše tržiště vyloučil, město ale prověří kapacity pro auta v Aksamitově ulici a na jižní straně prostranství směrem k Šantovce.
„Práce budou etapizované, aby se vzájemně neovlivňovaly. Tržiště je možné řešit několika možnými způsoby uspořádání včetně toho, které známe dnes. Lze to různě kombinovat podle zájmu trhů,“ ujistil Pejpek, že zachování trhů je priorita. Připomenul, že navrhované umístění stolů u městské třídy je doplněno o stínění a stromy, což stávající poloha neumožňuje.
„Místo je navržené tak, aby tam mohly být stejné funkce jako na historických náměstích. Je tu prostor pro rozvoj gastrozóny, drobného prodeje, vznikne malá plocha pro skatepark, zlepší se prostupnost napříč územím pro cyklisty a chodce. Chceme zpřístupnění břehů Mlýnského potoka, kde navazujeme na probíhající studii vodáckého kanálu. Projekt má hodně motivů a zlepšení,“ dodal Pejpek.
„Nechceme prašnou plochu, kde se většinu dní nic neděje,“ shrnula primátorka Miroslava Ferancová (ANO).
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Na tržnici stromy, autům parkovací dům, radí Olomouci studenti architektury
Koncem dubna radnice uspořádala k budoucí podobě trhů veřejné setkání, kam přišlo zhruba šest desítek lidí.
„Z debaty vyplynula nutnost dořešit detaily zásobování a provozu trhů. Projektant potvrdil, že řada konkrétních připomínek, jako je materiál laviček nebo množství stojanů pro kola je již v projektu zahrnuta. Některé další budou ještě odborně prověřeny, například zásobování, parkování dodávek či vymezení pěší zóny,“ shrnula ve zprávě k setkání Kancelář architekta města.
Ve stopách urbanisty Camilla Sitteho
Ačkoli chystané změny vyvolávají diskuze, nepůjde ještě o zásadní proměnu celé lokality. Vzdálenější budoucnost prostoru tržnice a starého autobusového nádraží má řešit už zahájená dvoufázová otevřená urbanistická soutěž.
„Jedná se o poslední nedokončenou část pásu zástavby podél třídy Svobody, jehož koncept navrhnul v souvislosti s bouráním hradeb před více než 100 lety pro radu města známý urbanista Camillo Sitte. Cílem soutěže je získat plán pro výhledovou celkovou přestavbu území. Pokud bude příznivě přijat a následující vedení města se s ním ztotožní, příprava výstavby se odhaduje na 15 a více let,“ doplnila k několikamiliardové investici mluvčí radnice Lenka Jedličková.