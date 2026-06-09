Stánkaři brání tržnici. Město chce, aby se prostor více využíval jako náměstí

Ondřej Zuntych
  15:14aktualizováno  15:14
Sledovat Metro na Googlu
Prodejci z olomouckého tržiště nepolevují ve snaze bránit současnou podobu místa před snahou radnice o jeho pestřejší využití. Pod peticí proti úpravám se sešlo 1 500 podpisů. Myšlenkou města je, aby prostor sloužil víc jako náměstí. Uspořádalo k tomu i veřejné setkání. Mezitím změnila majitele roky prázdná historická budova tržnice, radní už s ním začali jednat.
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice | foto: M2AU

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
11 fotografií

Vedení Olomouce i úředníci se poslední roky snaží místo spojující centrum a obchodní centrum Šantovka zatraktivnit. „Prostor dnes slouží nejen jako tržiště, ale i jako parkoviště či plocha pro kolotoče, přičemž jeho celkové uspořádání, technický stav i kvalita veřejného prostoru nevyužívají plný potenciál místa,“ popsala již dříve Jana Křenková z Kanceláře architekta města.

Na pondělním olomouckém zastupitelstvu kvůli tomu vystoupila autorka petice Petra Hradilová. Ačkoli sama považuje revitalizaci místa za potřebnou, k záměrům města jí chyběly podle jejích slov jasné informace. Proto se obrátila na představitele radnice a nakonec začala sbírat podpisy lidí se stejným názorem. Tedy že změny mohou přinést i hodně problémů.

„Trhy jsou motorem veřejného prostoru“

„Tržiště není prázdná městská plocha, která hledá využití. Není to eventový prostor, je to specifický městský organismus. Trhy mají přirozeně navazovat na budovu tržnice, nebýt od ní oddělené velkou reprezentativní plochou. Trhy nejsou doplněk veřejného prostoru, jsou jeho motorem,“ řekla.

Hlavní obavy pramení z návrhu přesunout desítky betonových prodejních stolů z místa vedle budovy tržnice více na okraj prostoru směrem k rušné třídě Svobody.

„Chci vás poprosit, abyste před definitivním rozhodnutím znovu zvážili umístění tržiště a jeho vztah k historické budově tržnice. Přijďte v sobotu na tržnici. Ne na prezentaci projektu, přijďte mezi lidi, poslechněte si jejich rozhovory, sledujte, jak se zde potkávají generace a jak místo skutečně žije,“ sdělila na jednání Hradilová.

Nechceme úpravy tržiště, bojují lidé peticí. Místo nebude horší, zní z radnice

„Lidé si odtud neodnášejí jen zeleninu, ovoce, maso a kávu. Odnášejí si také zážitky, vztahy a emoce. V době, kdy se stále více věcí odehrává online a mezilidské vztahy se vytrácejí z veřejného prostoru, mají místa přirozeného setkávání mimořádnou hodnotu,“ apelovala autorka petice. Razantní změny podle ní mohou z místa udělat jen „venkovní supermarket“.

Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
Vizualizace plánované budoucí podoby olomoucké tržnice
11 fotografií

Hradilová připomenula, že dlouho nevyužívaná budova má nového majitele. Dosavadní vlastníci zde uvažovali o zřízení moderní tržnice, nakonec na to ale nikdy nedošlo. Trhovci věří, že teď by konečně mohla přijít změna.

„Nový vlastník má vztah k zemědělství a lokální produkci. Do budoucna zde chce vybudovat živou městskou tržnici a o to více se nabízí otázka, zda není vhodné s ním koordinovat podobu venkovní plochy. Poprvé se otevírá možnost řešit tržnici jako celek, tedy budovu i veřejný prostor společně. Vzniká i spolek pro olomoucké tržiště, který spojuje aktéry,“ uvedla Hradilová.

Koncerty, kavárna či skatepark. Olomouc znovu zkouší proměnit a oživit tržnici

Budovu z konce 19. století poslední majitel nabízel za přibližně 50 milionů korun. Nedávno ji koupil podnikatel Ilja Spurný, jemuž patří například olomoucká poliklinika SPEA či zemědělská společnost Statek Nový Dvůr.

„S majitelem jednáme. Je na začátku procesu, bude vybírat architekta na studii, revitalizace budovy je na více let. Jeho požadavky zatím jsou, aby byly prodejní stoly u budovy a výrazně posilněné parkování zákazníků,“ reagoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), který se stará o architekturu a urbanismus.

Zároveň s trhy skatepark i lepší přístup k vodě

Parkování na ploše tržiště vyloučil, město ale prověří kapacity pro auta v Aksamitově ulici a na jižní straně prostranství směrem k Šantovce.

„Práce budou etapizované, aby se vzájemně neovlivňovaly. Tržiště je možné řešit několika možnými způsoby uspořádání včetně toho, které známe dnes. Lze to různě kombinovat podle zájmu trhů,“ ujistil Pejpek, že zachování trhů je priorita. Připomenul, že navrhované umístění stolů u městské třídy je doplněno o stínění a stromy, což stávající poloha neumožňuje.

„Místo je navržené tak, aby tam mohly být stejné funkce jako na historických náměstích. Je tu prostor pro rozvoj gastrozóny, drobného prodeje, vznikne malá plocha pro skatepark, zlepší se prostupnost napříč územím pro cyklisty a chodce. Chceme zpřístupnění břehů Mlýnského potoka, kde navazujeme na probíhající studii vodáckého kanálu. Projekt má hodně motivů a zlepšení,“ dodal Pejpek.

„Nechceme prašnou plochu, kde se většinu dní nic neděje,“ shrnula primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Na tržnici stromy, autům parkovací dům, radí Olomouci studenti architektury

Koncem dubna radnice uspořádala k budoucí podobě trhů veřejné setkání, kam přišlo zhruba šest desítek lidí.

„Z debaty vyplynula nutnost dořešit detaily zásobování a provozu trhů. Projektant potvrdil, že řada konkrétních připomínek, jako je materiál laviček nebo množství stojanů pro kola je již v projektu zahrnuta. Některé další budou ještě odborně prověřeny, například zásobování, parkování dodávek či vymezení pěší zóny,“ shrnula ve zprávě k setkání Kancelář architekta města.

Ve stopách urbanisty Camilla Sitteho

Ačkoli chystané změny vyvolávají diskuze, nepůjde ještě o zásadní proměnu celé lokality. Vzdálenější budoucnost prostoru tržnice a starého autobusového nádraží má řešit už zahájená dvoufázová otevřená urbanistická soutěž.

„Jedná se o poslední nedokončenou část pásu zástavby podél třídy Svobody, jehož koncept navrhnul v souvislosti s bouráním hradeb před více než 100 lety pro radu města známý urbanista Camillo Sitte. Cílem soutěže je získat plán pro výhledovou celkovou přestavbu území. Pokud bude příznivě přijat a následující vedení města se s ním ztotožní, příprava výstavby se odhaduje na 15 a více let,“ doplnila k několikamiliardové investici mluvčí radnice Lenka Jedličková.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Postup ČSK ve věci mediálně zveřejněného odsouzení člena ČSK

9. června 2026  14:56

Řidič na Kutnohorsku vjel do protisměru, po střetu s kamionem zemřel

Smrtelná nehoda na silnici 38 na Kutnohorsku. (9. června 2026)

Krátce před jedenáctou hodinou dopolední zasahovaly záchranné složky u nehody u obce Třebešice na Kutnohorsku. Řidič osobního automobilu vjel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím kamionem. a...

9. června 2026  14:53

Podnikatel Janoušek podal ústavní stížnost kvůli ušlému zisku v kauze Chambon

ilustrační snímek

Podnikatel Roman Janoušek podal ústavní stížnost ve sporu o náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl...

9. června 2026  13:15,  aktualizováno  13:15

V Praze 1 na Starém Městě na Mariánském náměstí byla dnes k vidění mobilní raketa Spacebuzz. Dále bylo možné vidět i výstavu v souvislosti s budoucí cestou Aleše Svobody do vesmíru.

vydáno 9. června 2026  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Transparentnost jako nový standard ve světě FKI

9. června 2026  14:38

Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem i bazénem

Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky...

Zlínská zoo přestěhovala tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. Tučňáci si polepšili, získali...

9. června 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

OneRepublic míří do Prahy. V Letňanech zazní Counting Stars i hit z Top Gunu

Koncert kapely One Republic v pražské O2 areně, 10. 5. 2022

Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 areně se OneRepublic vrací do Česka. Tentokrát fanoušky čeká letní atmosféra pod širým nebem – americká kapela vystoupí 27. června na letišti Letňany v Praze.

9. června 2026  14:33

Promenáda pro pěší a cyklisty se konečně dočká proměny. Má však tři roky zpoždění

Ikonický projekt Vršovické drážní promenády, která má proměnit opuštěnou trať...

Praha odkoupí od Správy železnic další pozemky klíčové pro realizaci stavby tzv. Drážní promenády. Nákup, který hlavní město vyjde na 275 milionů korun, odhlasovali v pondělí pražští radní a nyní ho...

9. června 2026  14:33

Havlíčkův Brod loni hospodařil s menším schodkem, než plánoval, dluhy nemá

ilustrační snímek

Město Havlíčkův Brod ukončilo loňské hospodaření deficitem 25,9 milionu korun. Byla to nižší částka, než radnice původně plánovala, schválený roční rozpočet...

9. června 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Litovel začne v létě opravovat Svatojánský most, do jehož konstrukce zatéká

Litovel zaÄŤne v lĂ©tÄ› opravovat SvatojĂˇnskĂ˝ most, do jehoĹľ konstrukce zatĂ©kĂˇ

Radnice v Litovli na Olomoucku plánuje v létě začít s dlouho připravovanou opravou Svatojánského mostu, do jehož konstrukce několik let zatéká. Obnova...

9. června 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Gočárova galerie hostí největší výstavu Anny Zemánkové v ČR: Plody s chutí bramborových šišek

9. června 2026  14:18

Město Ostrov spouští program startovacích bytů pro mladé do 35 let

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku spouští v polovině června program startovacích bytů pro mladé do 35 let. ČTK to řekl starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní)....

9. června 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.