Žena měla náhle problémy z tučných jídel, díky pozorné dceři jí včas našli nádor

„Přesně si dodnes vzpomínám na ona jídla, po nichž jsem náhle a nečekaně měla zažívací obtíže. Bylo to dvakrát po gulášové polévce, po kuřecím stehnu se zelím a bramborovým knedlíkem a po prázdninovém opékání špekáčků,“ popsala Hana Jurčíková.

„Samozřejmě to u mého okolí vyvolalo místo podezření na něco vážného spíše úsměv, takové problémy bývají zcela běžné. Moje dcera, která studuje lékařskou fakultu, mi však přesto doporučila vyšetření žlučníku u praktické lékařky,“ dodala.

Stravovala se střídmě a vše vypadalo v pořádku. Až vyšetření slinivky na CT odhalilo zákeřné a vysoce nebezpečné onemocnění.

„Pak už to šlo vše velmi rychle. Do pěti dnů jsem byla pozvána do chirurgické ambulance v Olomouci a do dalšího týdne proběhla robotická operace s tím, že na slinivce byl pod zánětem tumor,“ přiblížila šestašedesátiletá žena.

Jak funguje robotický operační systém Americký systém da Vinci Xi se skládá z pacientského vozíku s operačními rameny, videověže s monitorem a konzole, za kterou sedí operatér. Ten pomocí joysticků ovládá nástroje v „rukách“ robota. Víceramenný laparoskopický operační systém simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta, ale zákrok provádí přes vpichy v kůži nebo ústní dutinu. V Olomouci s ním od roku 2009 provedli bezmála šest tisíc operací

Operace provedená týmem chirurgů olomoucké fakultní nemocnice pod vedením primáře Martina Lovečka proběhla bez komplikací. Po týdnu byla pacientka ve výborném stavu propuštěna do domácího léčení a po půlroční zajišťovací chemoterapii nastoupila zpět do práce. Nyní už chodí pouze na kontroly, zvolnila v pracovním tempu a užívá si krás života.

„Paní Jurčíková byla a je velmi aktivně orientovaná žena a jako pacientka vynikala velkou touhou a motivací se vyléčit a nemoci nepodlehnout,“ podotkl Loveček

Profitovala z vyzkoušení málo používané metody

Ačkoliv bylo zdravotnické pracoviště v době stanovení její diagnózy ještě v počátcích implementace robotického přístupu při řešení tohoto onemocnění, o čemž byla informována, této skutečnosti se nezalekla a dala lékařům příležitost rozvíjet tento operační program a zároveň profitovat z operace provedené tímto přístupem.

„Ačkoliv máme velmi rozsáhlé zkušenosti s otevřenými a dosud stále standardními operacemi slinivky břišní, robotické provedení zákroku je u nás doposud ještě v začátcích. Jednalo se o naši teprve šestou operaci tohoto druhu, proto trvala delší dobu - kolem osmi hodin,“ shrnul primář.

Po prodělané léčbě se žena cítí velmi dobře. „Vysoce si cením i toho, že jsem po celou dobu léčby neměla žádné bolesti či jiné závažné komplikace, jen při podávání chemoterapie jsem byla unavená. Snažím se dodržovat doporučení lékařů, která mě neomezují, spíše mne nutí důsledněji než dříve dodržovat zásady zdravého životního stylu,“ řekla.

Jí proto častěji lehčí, méně tučná a kořeněná jídla, také už nejezdí autem, ale denně víceméně rutinně nachodí deset až patnáct tisíc kroků. Rovněž odstoupila z řídící funkce, v nichž byla většinu svého profesního života.

„S láskou učím matematiku, věnuji se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, vnoučatům a mám více času na své koníčky a přátele. Díky těmto změnám se cítím i spokojenější. Chodím už jen na kontroly,“ uzavřela s úsměvem Jurčíková.