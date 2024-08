Přebujelý turismus ochromuje oblíbená místa, na vině jsou i výlety autem

Parkovišť nebude nikdy dost, ani v populárních turistických destinacích, upozorňují znalci cestovního ruchu. Zainteresovaní se přitom snaží počet míst k stání navyšovat, zavádějí informační systémy nebo nabízejí turistům autobusovou přepravu.

Pomoct mají i sčítače v Jeseníkách, které online přiblíží počty návštěvníků a mohou rušným místům ulevit.

Třeba olomouckou zoo loni navštívilo celkem 417 tisíc lidí, víc vstupenek v žádném jiném turistickém cíli v kraji nevydali. Pro zdejší obyvatele však nejsou rostoucí čísla nutně důvodem k radosti. Městská část Svatý Kopeček, kde zahrada sídlí, je historická obec, která není na davy návštěvníků uzpůsobená.

Olomoucká radnice se snaží hlavně situaci s parkováním zlepšit alespoň informačním systémem, aby řidiči nevjížděli do čtvrti zbytečně, ale ten pořád neběží bez problémů. A nová stání už není kde budovat. Navíc mimo zoologickou zahradu tam lidé míří také za procházkami v lesích nebo k poutnímu místu.

„Nedodržování zákazu vjezdu se stalo novým trendem mezi návštěvníky, kteří se s velkou horlivostí snaží zaparkovat co nejblíže baziliky Navštívení Panny Marie, u domu Jiřího Wolkera nebo zkrátka jen odmítají zaplatit parkovné u zoo a auta nechávají, kde se dá. Ačkoliv situace je už tak dost komplikovaná, církev žádá o povolení vjezdu návštěvníkům bohoslužeb, což se občanům nelíbí. V jejich očích se totiž nejedná o náboženskou otázku, ale o otázku respektu k místní komunitě a ochrany klidu a pohody,“ shrnula pocity místních ve zpravodaji členka komise městské části Svatý Kopeček Lucie Karasová.

Zdejší obyvatelé také opakovaně zkoušejí prosadit obnovení posilové autobusové linky MHD číslo 111.

Ochromené lázně

Předejít podobným problémům chtěli ve Velkých Losinách na Šumpersku ještě předtím, než tam vřel první termální akvapark v Česku. Přesto atrakce místo ochromila. Problémy se ukázaly především s auty, protože výstavba hlavního parkoviště v těsné blízkosti nového areálu se zpozdila.

Turisté on-line Data jsou dostupná na webu Jeseniky.cz. Z údajů je například patrné, že jako nejvhodnější den se na sledovaných místech často nabízí středa.

Veškeré obecní ulice se tak zaplnily a najít místo bylo téměř nemožné. „Bylo to hrozné, před každou návštěvou akvaparku jsem musel desítky minut kroužit ulicemi v okolí thermal parku, než jsem našel volné místo,“ vybavuje si jeden z pravidelných návštěvníků.

Také dnes má obec a tamní informační centrum na svých webových stránkách podrobný plánek s možnostmi placeného i neplaceného parkování v obci.

„Už to bude deset let, co termální park otevřel, tak už jsme si tu všichni zvykli a poradili si. I když problémy nikdy nepřestaly, největší byly především zkraje čerstvě po otevření termálního parku, kdy ještě nefungovalo nové parkoviště u areálu. Dnes už máme parkovací automaty, ale aut je stále hodně,“ uvedla Jana Rotterová z infocentra ve Velkých Losinách.

Problémy jsou i jinde. Hrad Helfštýn na Přerovsku předloni napočítal rekordní návštěvnost 116 tisíc lidí, loni podobně 110 tisíc. Týn nad Bečvou, nad nímž se tyčí, je přitom malá obec s osmi sty obyvateli.

Hejtmanství zkoušelo vesnici od dopravy ulevit. „Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků míří na Helfštýn autem a hrad je od autobusové zastávky vzdálen, přišli jsme s víkendovou kyvadlovou dopravou minibusem z Lipníku nad Bečvou až k hradu. Zájem byl ale nízký, a tak dnes jezdí kyvadlo jen při velkých akcích, jako je třeba Hefaiston,“ připomenul krajský radní pro kulturu a památkovou péči Jan Žůrek (za ProOlomouc v koalici Spojenci).

Další Hefaiston se uskuteční 23. až 25. srpna. Jde o nejnavštěvovanější akci hradu, při níž bývá na Helfštýně kolem osmi tisíc návštěvníků.

„Máme řadu zajímavých míst“

Velké počty lidí vyrážejí do Jeseníků. Tlak na přírodu podle jejích ochránců roste. Jde také o bezpečnost návštěvníků.

Správa CHKO Jeseníky proto loni avizovala, že chystá zjednosměrnění trasy údolím Bílé Opavy, zůstal by tedy jen směr od Karlovy Studánky k Ovčárně. Čísla turistů zde rostou, předloni jich stezkou prošlo přes 124 tisíc, mnoho z nich v zimě, jak ukázaly sčítače.

Další sčítací zařízení na dvanácti místech přidala začátkem prázdnin krajská organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Je mezi nimi Praděd, Dlouhé stráně či Račí údolí.

„Na základě vyhodnocených dat poskytnou turistům zprávu, kdy je vhodné konkrétní lokalitu navštívit co do počtu osob či dne v týdnu,“ řekl ředitel Tomáš Rak.

I proto se hejtmanství snaží propagovat nové cíle. „Podporujeme vznik méně známých turistických destinací, protože chceme bojovat proti overturismu. A rádi bychom, kdyby lidé navštěvovali různá místa v kraji,“ řekla Milada Sokolová (ODS), uvolněná členka krajského zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.