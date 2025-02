Začíná čas výšlapů. Na túru stačí mít dobré boty, pomůžou i hole

K přednostem hromadných turistických pochodů patří i možnost potkat nové přátele. V předjarním období nabízí region celou řadu akcí, kde si mohou vybrat trasu ostřílení turisté, ale i úplní začátečníci. K nejznámějším patří Šumperská zimní padesátka, která se koná v sobotu 22. Února.

Trasy o různé délce povedou směrem na Bludov, Vikýřovice, Sudkov, Bludoveček a do dalších míst, turisté se budou vracet zpět do města. „Trasy nevedou lesním terénem, kde ještě může být hodně kluzký a namrzlý povrch, ale většinou po silnicích,“ přibližuje Zdeňka Daňková z KČT Šumperk.

Oddíl chystá na úterý 11. března od 10.00 do 16.00 také akci Za poznáním na Háj, Memoriál Hanky Krausové. Účastníci budou při výstupu na rozhlednu Háj u Šumperka plnit různé úkoly, těšit se můžou i na tombolu.

Turistické akce Šumperská zimní 50, sobota 22. února, start 7.00–10.00 SVČ vila Doris, cíl do 18.00 tamtéž, trasy: 50, 35, 25, 15, 8 km

Přerovská 50, sobota 8. března, start 7.00–10.00 sokolovna Přerov, cíl do 18.00 tamtéž, trasy: 50, 30, 20, 15, 12, 6 km

28. První jarní pochod – memoriál Arnošta Valenty, pátek–sobota 21.–22. března, start Zábřeh, gymnázium, 16.00–18.00, cíl do 6.00 tamtéž, trasy: 15, 35, 50 km

7. Josefovský pochod, sobota 22. března, start Obecní dům Medlov, Troubelice, Nová Hradečná 6.30, cíl 18.00 tamtéž, trasy: 7–50 km

Akce se koná u příležitosti Týdne pro mozek. „Výtěžek ‚kreativní tomboly‘ věnujeme na konto společnosti ALSA, která pečuje o pacienty s nemocí ALS,“ dodává Daňková.

Kolem Římské věže

Na své si přijdou i milovníci výšlapů v jižní části kraje, kde se 8. března koná neméně vyhlášená akce s dlouhou tradicí a podobným názvem: Přerovská padesátka.

Obvyklé trasy v okolí města letos podle Stanislava Dostála z KČT odbor TJ Spartak Přerov ozvláštní návštěva Římské věže u Tučína, rozhledny roku 2024.

„Trasy chceme trochu odklonit a obohatit o rozhlednu u Tučína, domluvili jsme se s obcí, že ji při této příležitosti otevřou,“ připomíná organizátor, že atrakce je běžně přístupná až od dubna do listopadu.

Také přerovští turisté rádi uvítají ve svých řadách nováčky podobně jako jejich šumperští kolegové. „Dorazí rozhodně skalní turisté, kteří vyjdou za každého počasí. Termín na začátku března je trochu nejistý, zažili jsme krásné slunečné teplé počasí i 20 centimetrů sněhu. Někdy přijedou i účastníci ze zahraničí – Rakušané a Poláci,“ připomíná Dostál.

A co radí zkušení chodci zelenáčům, kteří se teprve chystají na první výlet do přírody? „Je potřeba nevybírat příliš dlouhou trasu. Je dobré vzít si s sebou do termosky teplý čaj, připravit si svačinu. Doporučuji turistické hole a dobré oblečení, mít na sobě dostatečné vrstvy,“ radí Daňková.

Podobně hovoří i Dostál. „Jak říkáme, neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený turista. Pro začátečníka je nutné zvolit vhodnou trasu. V rovinatějším terénu, jako kolem Přerova, i začátečník může zvládnout 15–20 kilometrů. Hlavní je neobouvat nové boty, ale vsadit na osvědčené, prošlapané,“ doporučuje.