U Lipiny na Olomoucku zemřel motocyklista, střetl se s nákladním autem

U Lipiny na Olomoucku zemřel motocyklista, v zatáčce se střetl s nákladním autem. Tragická nehoda se stala v úterý vpodvečer, policie o ní informovala dnes. Případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti se sazbou až šest let vězení, sdělil ČTK policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Podle informací ČTK jde letos o 15. oběť dopravních nehod v Olomouckém kraji.
Nehoda se stala po 17:00 u Lipiny, na hlavním tahu mezi Šternberkem a Moravským Berounem, na němž jsou četné zatáčky. "Nákladní vozidlo s přívěsem se při průjezdu pravotočivou zatáčkou střetlo s protijedoucím motocyklem. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl," uvedl policejní mluvčí. Řidič kamionu se po nehodě podrobil dechové zkoušce i orientačnímu testu na návykové látky, oba testy byly negativní, dodal mluvčí.
Jde o druhou tragickou nehodu, která se v září stala na území Olomouckého kraje. Na začátku měsíce u Kojetína na Přerovsku zemřel šestapadesátiletý řidič osobního auta. Při předjíždění kamionu se v protisměru střetl s dalším nákladním vozem.