U Lukavic na Šumpersku zemřel chodec, řidička která ho srazila, muže neviděla

U Lukavic na Šumpersku zemřel senior, kterého srazilo osobní auto. Nehoda se stala v pondělí večer, mladá řidička jej srazila ve chvíli, kdy muž v tmavém oblečení bez reflexních prvků přecházel komunikaci. Muž svým zraněním podlehl na místě, sdělila dnes ČTK mluvčí policie Miluše Zajícová. V letošním roce jde v Olomouckém kraji podle informací ČTK o 19. oběť dopravních nehod.
Nehoda se stala kolem 18:00, řidička jela od Zábřehu do obce Libivá. "V místě křížení silnice č. 44 s komunikací vedoucí k obci Lukavice a účelovou komunikací vedoucí k samotě zvané Roudníky, za snížené viditelnosti způsobené tmou, srazila pravou přední částí vozidla muže v seniorském věku," popsala nehodu policejní mluvčí.
Muž měl podle Zajícové tmavé oblečení bez jakéhokoliv reflexního nebo světelného prvku a řidička ho přehlédla. Řidička podle policie nebyla pod vlivem alkoholu, okolnosti nehody se stále vyšetřují.
Policie v souvislosti s touto tragickou nehodou upozorňuje, že chodci pohybující se za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v neosvětlených místech mají ze zákona povinnost nosit reflexní prvky. Měly by být umístěny tak, aby je řidiči dobře viděli, ideálně na straně směrem do vozovky. "Zatímco chodce v tmavém oblečení může řidič zaznamenat zhruba na vzdálenost přibližně 20 metrů, s reflexními prvky se jeho viditelnost prodlužuje až na 200 metrů," dodala Zajícová.