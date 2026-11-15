Při požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku našli dnes hasiči mrtvého člověka. K požáru vyjížděli dnes ráno. Z hořící a silně zakouřené budovy zachránili jednoho zraněného, uvedla na síti X mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Hořelo ve druhém patře objektu. "Zasahovalo devět jednotek hasičů. Z hořící a silně zakouřené budovy jsme zachránili jednu zraněnou osobu. Předali jsme ji zdravotnické záchranné službě. Při dalším průzkumu byla nalezena osoba bez známek života," uvedla mluvčí.
Příčinu a okolností požáru hasiči zjišťují ve spolupráci s kriminalisty. Výše škody byla předběžně vyčíslena na pět milionů korun. "Na místo byl povolán policejní intervent," uvedla mluvčí.