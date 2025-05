V Prostějově mají lidé trable s ubytovnou, šíří se z ní hluk i potkani

„Samozřejmě tu jsou často nějaké oslavy nebo hluk. Máme v bytě okna jak do ulice, tak do dvora, takže toho slyšíme dost,“ uvedl například nájemce Jiří Matějček ze sousední budovy.

„Nám už se ten práh bolestivosti docela snížil, takže za ty roky už hlasitou hudbu a vše ostatní nevnímáme tolik,“ řekl.

„Většinou se šlo nějak domluvit přímo s obyvateli ubytovny. Zvládneme hodně, ale když nám házeli petardy do zahrady, kde máme zvířata, tak to už bylo trochu přes čáru,“ dodal Matějček.

Ještě horší zkušenosti má spolumajitelka téže sousední budovy Maria Řičánková. „Naše zahrada sousedí se dvorem ubytovny, a často nám na ní přistávaly větší či menší odpadky, jednou dokonce dvě postelové matrace, to jsme už volali policii,“ popsala.

„Na naše náklady jsme taky nechali zvednout plot. Trápíme se i s potkany, kteří se dostávají i na náš pozemek a do sklepa,“ zdůraznila.

Místní mají strach procházet kolem ubytovny

„Není to úplně oblast, kterou byste chtěli projít sami potmě, radši si cestu domů z práce vybírám tak, abych nemusela jít kolem,“ dodává pracovnice blízkého podniku, jejíž jméno redakce zná.

Podle mluvčí Městské policie Terezy Greplové jsou hlídky strážníků v této oblasti posílené. „Hlídky oblast pravidelně kontrolují, případně na oznámení přijedou řešit konkrétní situaci, ale nedá se říct, že by tu k problémům docházelo častěji než ve zbytku města,“ sdělila.

Problémem je ovšem dlouhodobý výskyt potkanů, což při poslední kontrole potvrdila i Krajská hygienická stanice jejíž prostějovská pobočka ironií osudu sídlí pár desítek metrů od ubytovny.

Ve své zprávě o kontrole z března a dubna 2025 mimo jiné uvádí, že „v přilehlém okolí objektu byly zaznamenány známky výskytu epidemiologicky významných hlodavců.“

Těžká domluva

S majitelem ubytovny Petrem Dolákem je ale podle Řičánkové těžká domluva, protože na připomínky ohledně hluku ani hlodavců nereaguje, přestože má Řičánková fotografie dokazující výskyt potkanů v bezprostředním okolí.

Podle hygieny by nyní na nápravě mělo kromě majitele pracovat i město, konkrétně Odbor správy a údržby majetku města, finanční postih ale majiteli uložen nebyl.

Někteří zastupitelé kvůli tomu, jak ubytovna zatěžuje infrastrukturu a narušuje kvalitu života ostatních obyvatel navrhují, že by město mělo zvýšit majiteli ubytovny daň z nemovitosti.

„Opakované stížnosti občanů na hluk, narušování veřejného pořádku a zvýšenou zátěž na komunální služby v okolí této ubytovny nelze dále ignorovat,“ řekl Jan Mochťák (Piráti). Podle něj je to nástroj, kterým město může přimět majitele ubytovny k nápravě současných problémů.

Dodal, že zvýšení daně se osvědčilo například v Kroměříži, kde tamější radnice zatíží od příštího roku nejvyšší možnou daní budovy v centru, které jsou zanedbané a město je také nuceno na údržbu jejich okolí vynakládat víc peněz kvůli nepořádku.

Lidé upozorňují na hory tlejících odpadků

Lidé si totiž stěžují i na hory odpadků, kterými obyvatelé ubytovny zavalují kontejnery umístěné na ulici, které ve stále teplejším počasí páchnou.

„Kdyby to byly jen kontejnery, ale okolo nich se povalovaly kusy nábytku, staré kočárky nebo nákupní vozík z Tesca,“ přibližuje situaci Řičánková.

„Překáželo to na ulici, navíc se i tam začali objevovat potkani, protože obyvatelé často vyhazují velké množství jídla, po Vánocích tam třeba byl celý kýbl bramborového salátu,“ poukázala.

Majitel ubytovny Petr Dolák alespoň v tomto přislíbil nápravu. „Celý problém byl v tom, že mi ze strany firmy FCC, která vyváží odpad, nedodali kontejnery v požadovaném objemu, namísto pěti kontejnerů o objemu 1000 litrů byly čtyři z nich pouze v objemu 600 litrů, s firmou řeším nápravu, vyřeší se to navýšením četnosti svozu,“ tvrdí.

Po několika letech se mu také náhle podařilo vyjednat se sousedem, že může kontejnery vrátit na svůj dvůr a každý týden je přes jeho cestu vyvézt na ulici.

„Kontejnery se tedy můžou vrátit z ulice zpět do přilehlého dvora, plánujeme je tam přesunout hned od příštího týdne,“ přislíbil majitel minulou středu.

Častější vyvážení odpadů

Odbor životního prostředí magistrátu potvrdil, že majitele vyzval k uzavření smlouvy s vyšší četnosti vyvážení odpadu.

„Pokud by provozovatel příslušnou smlouvu neuzavřel, dopustí se přestupku podle zákona o odpadech a může mu být uložena pokuta,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Majiteli bylo doporučeno i zabezpečení kontejnerů, například uzamknutím, tak aby je využívali jen obyvatelé ubytovny.

Jaké panují podmínky uvnitř ubytovny, není zcela jasné. Náměstkyně primátora Marcela Župková (ANO 2011) vznesla pochybnost, zda počty ubytovaných v pětipatrové budově souhlasí s pravidly.

„Shodli jsme se na tom, že tam budeme kontroly posílat pravidelně, protože mám zmínky o tom, že je v ubytovně daleko víc lidí, než by mělo být a že hygienické podmínky tam vůbec nejsou v pořádku,“ uvedla Župková.

Ubytovna odpovídá zákonu, tvrdí majitel

Majitel Petr Dolák v reakci na to důrazně odmítl, že by ubytovna neodpovídala zákonným podmínkám, hlavně že by byla přeplněná.

„My máme dokonce momentálně podstav, máme některé pokoje i volné. Pravidelně k nám kontroly z hygieny chodí a pravidelně je vše v pořádku, včetně počtu ubytovaných, to je totiž součástí kontroly,“ dodal.

„Já bych vás tady klidně provedla, abyste viděla, jak se nám tady žije, ale to by pak bylo velké zle od pana správce, ony jsou všude kamery. Nemůžu vám ani říct, kolik za ty pokoje platíme,“ sdělila jedna z obyvatelek ubytovny.

Prostějov se už dříve potýkal s problémy, které souvisely s obchodem s chudobou a ubytováním sociálně slabších obyvatel v centru města. Kvůli hluku a stížnostem na narušování veřejného pořádku se diskutovalo o zavedení bezdoplatkové zóny.

Ta by levné ubytovny a obchod s chudobou omezila, protože by majitelé domů a bytů nemohli čerpat sociální dávku na bydlení v případě, že by někoho ubytovali. Vznikla tenkrát i petice, situace se ale později uklidnila a bezdoplatková zóna nakonec zavedená nebyla.