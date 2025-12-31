Vysoký počet vražd, benzenová pohroma. Co podstatného přinesl končící rok 2025?

Michal Sklenář, Stanislav Kamenský
  8:02aktualizováno  8:02
Benzenová katastrofa, krajské volby či velkolepá modernizace elektrárny na Dlouhých stráních. Vzpomínáte na významné události roku 2025? Redakce iDNES.cz přináší přehled toho nejdůležitějšího a nejvýraznějšího, co se v Olomouckém kraji za končící rok 2025 událo.
Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené železniční cisterny na nákladním vlaku uniká benzen a hoří. | foto: HZS Olomouckého kraje

45 fotografií

Další krajský volební triumf hnutí ANO

Drtivým vítězstvím hnutí ANO skončily v regionu volby do Poslanecké sněmovny. Z boje o hlasy vyšlo ANO s 38,7 procenta hlasů, což znamenalo šest mandátů, následovala koalice SPOLU s 20,1 procenta a třemi mandáty. Po jednom poslanci pak získali SPD (9,4 procenta hlasů), STAN (9,4 procenta), Piráti (7,3 procenta) a Motoristé (6,6 procenta).

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Lidé mimo jiné poslali z posledního místa kandidátky ANO do parlamentní lavice hejtmana Ladislava Oklešťka, kromě toho zájem o volby kraji vynesl o jedno místo v dolní komoře parlamentu navíc, celkem má tedy třináct reprezentantů.

Benzenová katastrofa v Hustopečích

Až dvacetimetrové plameny i na mnoho kilometrů viditelný obří oblak kouře a ve výsledku ekologická katastrofa, jejíž následky se budou řešit ještě dlouho. Poslední únorový den se zapsal do kroniky kraje černým písmem poté, co u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku vykolejil vlak vezoucí tisíc tun hořlavého a karcinogenního benzenu, neboť při průjezdu výhybkou výrazně překročil povolenou rychlost. Poté vypukl mohutný požár.

28. února 2025

Zprávy z dráhy

Vyteklá chemikálie kontaminovala půdu, podzemní vodu i blízká jezera, hasiči a odborníci proto zahájili záchrannou a sanační operaci, která nemá v Česku obdoby a trvá dodnes. Nehodu nadále vyšetřuje policie a Drážní inspekce, provoz na trati se podařilo obnovit až v červnu.

Benzen vezly i 40 let staré jednoplášťové cisterny. Zákon splňovaly, říká mluvčí

Skončila modernizace elektrárny za 840 milionů

Skupina ČEZ dokončila v prosinci dva roky trvající velkou modernizaci unikátní přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách.

12. září 2024

Povodně 2024

„Vyměnili jsme statorové vinutí a vystředili obě soustrojí, proběhla úprava kulového uzávěru, upgrade hardwaru řídicího systému, modernizace buzení i oprava hydromotorů. Pokračovali jsme též ve vnitřních nátěrech přivaděčů vody z horní nádrže do turbíny,“ shrnul ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Skončila modernizace vodní elektrárny Dlouhé stráně, trvala dva roky

Investice a opravy za 840 milionů korun probíhaly v celém areálu, šlo dále třeba o modernizaci kamerového a zabezpečovacího systému.

Rok plný vražd

Více než dvojnásobný počet vražd nebo pokusů o ně oproti předchozímu roku řešili letos krajští kriminalisté. Celkem šlo o třináct případů, roste navíc i brutalita pachatelů.

Vrah neměl venku co dělat, kritizují po ubodání ženy v Mírově místní i adiktolog

Velké znepokojení veřejnosti vzbudil například říjnový případ ze Zábřehu, kde 15letý hoch brutálně ubil 57letého muže na ulici nedaleko centra. Podle policie útočil jen ze vzteku, který si chtěl na někom vybít. Policisté ho záhy dopadli a obvinili.

Mezi lidmi se rovněž hodně probírala vražda ženy z konce listopadu v Mírově na Šumpersku. Obviněn z ní byl 36letý partner oběti, který podle policie zabíjel jen tři týdny po předčasném podmínečném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával šestnáctiletý trest za brutální vraždu své známé v roce 2014.

V dopravě se slavilo

Region letos zažil několik krajských nebo i celorepublikových dopravních milníků. Na okraji Nezamyslic na Prostějovsku začala výstavba první české tratě pro rychlovlaky, přičemž zdvojkolejnění úseku z Brna do Přerova přinese rychlost až 200 kilometrů v hodině a v dalších letech také napojení na vysokorychlostní železnici. U dálnice D1 poblíž Mořic na Prostějovsku byla zase otevřena vůbec první dobíjecí stanice pro elektrické nákladní vozy a autobusy v Česku.

19. prosince 2025

Mnoho let vyhlíženou historickou události se pak v prosinci stalo otevření posledního chybějícího úseku dálnice D1 u Přerova, čímž byla celá autostráda po 58 letech od zahájení výstavby prvního úseku dokončena. K tomu se navíc ve stejném měsíci i dni přidalo otevření prvního úseku dálnice D55 z Olomouce do Kokor. Lidé jezdící kolem krajského města pro změnu oceňují konečně dostavěný západní obchvat, jenž ukončil nechvalně známé kolony u okružní křižovatky vedle hypermarketu Globus.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Armáda ohlásila návrat na přerovské letiště

V posledních letech to vypadalo, že letiště v Bochoři u Přerova má po odstěhování armádní vrtulníkové základny své nejlepší časy za sebou. Letos se však situace výrazně změnila. Armáda oznámila, že zde do roku 2030 investuje do vybudování zázemí pro chystanou stálou posádku dvě a půl miliardy korun.

26. března 2025

„Armáda reaguje na aktuální změny bezpečnostní situace v Evropě, která se zhoršuje nejen kvůli válce na Ukrajině,“ vysvětlil krok brigádní generál Pavel Lipka.

Návrat armády na letiště v Bochoři. Do zázemí se stálou posádkou dá 2,5 miliardy

Na letišti bude v budoucnu umístěn 533. prapor bezpilotních systémů, jednotka vojenské policie či logistický prapor. Do šesti let zde bude sloužit až šest set vojáků z povolání, po roce 2035 je pak v plánu navýšit počty až na dvanáct set. Místní politici vidí rozvoj letiště jako příležitost k oživení ekonomiky, vzniku nových pracovních možností i k rozvoji služeb a podnikání.

Unikátní rok Sigmy

Fanoušci fotbalové Sigmy zažili rok, na jaký budou hodně dlouho vzpomínat. Klubu se podařilo podruhé vyhrát domácí pohár, když ve finále na Andrově stadionu porazil pražskou Spartu 3:1. Triumfem si navíc zajistil účast v pohárové Evropě. Nejprve sice v dvojzápase play off Evropské ligy prohrál se švédským Malmö celkově 0:5, následně však nastoupil ve skupinové fázi Konferenční ligy, v níž nakonec i díky šťastné shodě okolností postoupil do jarní vyřazovací části.

15. května 2025

Aby toho nebylo málo, Sigmu také v létě převzal fanoušky dlouho marně vyhlížený nový majitel. Z několika zájemců se nakonec na převzetí dohodla firma Sigma Sport, jež spadá pod SPL Holding, mateřskou společnost koncernu Sigma, jenž klub dlouhodobě podporuje.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Chystá se zdravotnický podnik kraje s Agelem

Převratnou změnu ve zdravotnickém systému ohlásilo hejtmanství, jež se chystá založit společný podnik s holdingem Agel miliardáře Tomáše Chrenka, jímž by zajistilo provoz nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku od roku 2027. Tehdy totiž skončí dvacetiletá nájemní smlouva s Agelem, na jejímž základě nyní nemocnice provozuje.

Olomoucký kraj chce provozovat nemocnice se skupinou Agel, jako společný podnik

„Ani při záměru společného podniku se kraj nevzdává svých nemovitostí jako formy určité pojistky. Agel deklaruje, že do nemocnic nainvestuje tři miliardy korun v průběhu deseti let, což může znamenat jejich skokový rozvoj. Další peníze budou ze společných výnosů,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).

Hnutí ANO odstartovalo kampaň v Olomouckém kraji, konkrétně ve městech Mohelnice, Šumperk, Šternberk a Uničov. Na snímku Lubomír Metnar. (18. září 2025)
Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky z Olomouckého kraje (zleva) hejtman Ladislav Okleštěk, primátor Olomouc Miroslav Žbánek a poslanec Jaroslav Faltýnek.
Do centrálního pražského volebního štábu hnutí ANO dorazili zástupci kandidátky z Olomouckého kraje, mimo jiné poslanec Jaroslav Faltýnek.
Do centrálního pražského volebního štábu SPD dorazili zástupci kandidátky z Olomouckého kraje, mimo jiné poslanec Radim Fiala.
45 fotografií

Vaše fotky z Prahy

31. prosince 2025  7:52,  aktualizováno  8:06

Nepřehlédněte

