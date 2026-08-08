Ulici Palackého v centru Přerova čeká oprava, ovlivní to také provoz MHD

Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká od příštího týdne rozsáhlá oprava. Důvodem je poškozený asfaltový povrch. Kvůli pracím bude silnice po dobu deseti dnů zcela uzavřená, práce potrvají od pondělka do 19. srpna. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi Dr. Skaláka a Boženy Němcové. Výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy v centru města, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Současný tichý asfalt byl podle náměstka Tomáše Navrátila (ANO) položen při kompletní rekonstrukci v roce 2016. "Na komunikaci se dlouhodobě objevují podélné i příčné trhliny, které vyžadují odfrézování stávající vrstvy a položení nového povrchu. Současný takzvaný tichý asfalt bude nahrazen novou vrstvou stejného typu," uvedl náměstek. Město do rekonstrukce investuje 821.000 korun bez DPH.
Kvůli pracím bude silnice zcela uzavřená, promítne se to i do provozu MHD. "Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusů ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření," uvedla Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.
Všechny autobusy jedoucí od Gymnázia Jakuba Škody směrem k mostu Míru budou vedeny přes ulici Kratochvílova, kde vznikne dočasná zastávka před Městským domem. Složitější bude situace v opačném směru, informace o obsluze linek po dobu uzavírky najdou lidé mimo jiné na webu radnice. Po dobu uzavírky bude zastávka Palackého zrušena, ve směru do centra ji nahradí zastávka Most Míru, ve směru z centra pak dočasná zastávka v ulici Kratochvílova před Městským domem. Některé spoje navíc obslouží zastávku Pivovar, u jiných bude tato zastávka naopak po dobu uzavírky bez náhrady zrušena.
Ulice se nachází v centru města, za posledních deset let do ní radnice investovala opakovaně. V roce 2016 to byla kompletní rekonstrukce a rozšíření komunikace, v letech 2021 až 2022 zde město nechalo vybudovat 925 metrů dlouhé cyklostezky, v roce 2022 kolem silnice vznikly nové sadové úpravy a loni se zde opravovala autobusová zastávka.