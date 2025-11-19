Oko Carebota odhalí i rakovinu plic. AI ve Šternberku pomáhá zachraňovat životy

Lenka Muzikantová
  6:02aktualizováno  6:02
Třiasedmdesátiletý muž spadl ze žebříku a skončil na urgentu s frakturou žeber. Lékaři na rentgenovém snímku pacienta okamžitě odhalili velkou zlomeninu v pravé části hrudníku, umělá inteligence však navíc označila i nepatrnou lézi pod žebry na opačné straně. Díky Carebotovi tak byla rakovina plic u pacienta odhalena včas a lékaři okamžitě zahájili léčbu, což mu zachránilo život.

To je jeden z mnoha případů, kdy umělá inteligence pomáhá lékařům zachraňovat životy. Pod drobnohledem Carebota nyní budou i pacienti v Nemocnici Agel Šternberk, která umělou inteligenci zavedla na svém radiodiagnostickém oddělení, kde bude software pomáhat lékařům odhalovat zápaly plic, zlomeniny nebo třeba výpotky.

„Umělá inteligence má před sebou velkou budoucnost a jsem rád, že i okresní nemocnice nyní bude poskytovat péči na světové úrovni,“ komentoval novinku Kazimír Kovář, ředitel šternberské nemocnice, která se tak přidala ke stovkám zařízení po celé Evropě, jež z přínosů AI těží, stejně jako široké spektrum jejich pacientů.

Primářka RDG oddělení Nemocnice AGEL Šternberk MUDr. Jindřiška Judasová vyhodnocuje RTG snímek s Carebotem. (18. listopadu 2025)
Pacientovi Josefu Koňaříkovi lékaři Šternberské nemocnice za pomocí umělé inteligence Carebot přesněji diagnostikovali pneumotorax. (18. listopadu 2025)
„Carebot v nemocnicích zkracuje dobu hodnocení snímků, zvyšuje jistotu při rozhodování lékařů a pomáhá odhalit více než šedesát různých typů nálezů. Velkou výhodou je, že systém se napojuje přímo do nemocničního systému pro práci s rentgeny a CT snímky. Lékaři tak nemusí přecházet do žádného dalšího programu, všechno vidí rovnou tam, kde běžně pracují,“ přibližuje garant Innovation Hub Agel Jan Hečko, který systém umělé inteligence pro nemocnice koordinuje.

„Důležité není mít desítky pilotů, ale technologie, které obstojí v běžném provozu a celé nemocniční síti. Carebot je příkladem řešení, které má klinickou hodnotu a lze ho nasadit bez složitých integrací nebo změn infrastruktury,“ dodává.

Přesnost 99 procent

Carebot lékařům ve šternberské nemocnici slouží jako pomocník při vyhodnocování desítek tisíc rentgenových snímků hrudníku a fraktur kostí, v součtu jich napříč nemocnicemi v republice vyhodnotí miliony. Jeho přesnost přitom dosahuje 99 procent.

„Nejde o nástroj, který by lékaře nahrazoval. Je to pomyslné třetí oko, které dokáže s velkou rychlostí a přesností upozornit na změny, jež by mohly být přehlédnuty. Nepotřebuje přitom víc než deset sekund,“ zdůraznil Matěj Misař ze společnosti Carebot.

Pacientovi Josefu Koňaříkovi lékaři Šternberské nemocnice za pomocí umělé inteligence Carebot přesněji diagnostikovali pneumotorax. (18. listopadu 2025)

Software vznikl v roce 2021 s jediným certifikovaným řešením pro podporu hodnocení rentgenových snímků hrudníku, dnes nabízí jedno z nejširších portfolií nástrojů svého druhu. „Celkem sedm aplikací pro analýzu RTG a CT snímků kostí, plic, mozku i mamografických vyšetření využijí lékaři od urgentních příjmů až po onkologické screeningové programy,“ vyzdvihl Misař.

To vše umožní lékařům rychlejší a přesnější diagnostiku, efektivnější provoz a v konečném důsledku i lepší péči o pacienty.

„Je pro nás důležité mít k dispozici technologie, které podporují rychlou a přesnou diagnostiku i v běžném provozu. Umělou inteligenci využijeme v oblasti vnitřního lékařství i chirurgických oborů, kde nám pomůže zvýšit záchyt patologických stavů,“ pochvaluje si Kazimír Kovář, který se v praxi často setkává s tím, že vytíženost radiologických pracovišť může prodlužovat dobu hodnocení snímků.

Díky AI budeme chorobám předcházet, říká expert. Ve vývoji vidí roli i pro Česko

„Carebot dokáže lékařům poskytnout okamžitou podporu v zachycení problému a jeho správného vyhodnocení. Pro pacienty to znamená rychlejší a spolehlivější péči a pro lékaře jistotu, že mají k dispozici nástroj, který je podrží i ve složitých situacích,“ uzavírá Kovář.

Technologie je nyní nasazena ve stovkách nemocnic v osmi evropských zemích a na Blízkém východě. V tuzemsku pomáhá umělá inteligence například ve Fakultní nemocnici Olomouc, Nemocnici Šumperk, na Bulovce nebo ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Brzy se připojí i jesenická nemocnice, kde budou software využívat na mamografickém pracovišti.

Skupina Agel, která je největším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě, už nyní systém využívá v nemocnicích Komárno, Zlaté Moravce, Levice, Zvolen a v Novém Jičíně. Nově se tak připojí kromě šternberské nemocnice i Ostrava-Vítkovice a na Slovensku Fakultná nemocnice Skalica.

19. listopadu 2025  8:25

